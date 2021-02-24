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Американских детей спрячут в партах-"бункерах". Но США это не спасёт

24 февраля 2021, 21:35  •  46 • В мире
Американский умелец из штата Миссисипи представил парту-"бункер", в которой школьники смогут спрятаться от очередного стрелка или активиста с оружием. Российский сенатор Алексей Пушков оценил пуленепробиваемый стол, объяснив, почему это всё равно не спасёт США.
Житель штата Миссисипи придумал пуленепробиваемую парту, в которую школьники смогут прятаться в случае опасности и закрываться в ней изнутри.
Мужчина потратил три года на изготовление опытного образца, отметив, что стоимость парты будет равна 1800 долларам.
Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале отметил, что такое изобретение хорошо иллюстрирует направление развития американской цивилизации, если её можно так назвать.
"Страна, в которой государство не может справиться с огнестрельным оружием, чёрными активистами, поджигающими полицейские участки, маньяками-стрелками, нуждается во всём непробиваемом - от парт до стёкол", - пишет Пушков.
По его мнению, в Америке уже фактически утвердилась свобода стрельбы, которая грозит уничтожить свободу жить свободными от страха попасть под пулю очередного снайпера или "активиста".

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