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Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
29 ноября 2021, 01:30 • 74 • Политика
Американские зрители оценили репортаж CNN про якобы готовящееся русское вторжение на Украину. "План Путина - не умереть со смеху", - шутят они.
В последние несколько недель американские СМИ не прекращают распространять слухи о русских войсках, которые якобы скопились у границы с Украиной. Все западные масс-медиа при этом ссылаются либо на некие ролики в соцсетях, которые были сняты неизвестно когда и неизвестно при каких обстоятельствах, либо на анонимные источники. В частности, отличился поддерживающий демократов телеканал CNN.
Однако оказалось, что многие американцы не воспринимают это всерьёз. Канал "Культурная кругосветка" собрал ряд комментариев, которые свидетельствуют о низкой степени доверия к подобным вбросам.
К примеру, пользователь с ником Unum отметил здравомыслие некоего русского чиновника, который сказал, что Россия критикуется Западом только из-за того, что распределяет войска на собственной территории. И при этом обвинителем оказалась страна, которая вводит свои войска на территории других стран.
Jorge Hernandez в свою очередь заметил, что Москва имеет полное право защищаться. Более того, страны Запада сами подталкивают её к этому, размещая свои вооружённые силы вдоль границ России.
Были и шутливые комментарии. Пользователь Phil иронично отметил, что Россия окажется виноватой, даже если ничего не будет делать.
- пишет он.
Некий ICaNtThINkofACooName 30 призвал власти США заняться собственной страной вместо того, чтобы вмешиваться в дела других. А Nick R выразил сожаление в связи с тем, что позвоночник президента США "напоминает позвоночник мармеладного медведя".
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящемся вторжении на Украину. Он опасается, что это может быть попыткой скрыть реальное наступление ВСУ на Донбасс.
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