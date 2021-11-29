Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"

Американские зрители оценили репортаж CNN про якобы готовящееся русское вторжение на Украину. "План Путина - не умереть со смеху", - шутят они.

В последние несколько недель американские СМИ не прекращают распространять слухи о русских войсках, которые якобы скопились у границы с Украиной. Все западные масс-медиа при этом ссылаются либо на некие ролики в соцсетях, которые были сняты неизвестно когда и неизвестно при каких обстоятельствах, либо на анонимные источники. В частности, отличился поддерживающий демократов телеканал CNN.

Однако оказалось, что многие американцы не воспринимают это всерьёз. Канал "Культурная кругосветка" собрал ряд комментариев, которые свидетельствуют о низкой степени доверия к подобным вбросам.

К примеру, пользователь с ником Unum отметил здравомыслие некоего русского чиновника, который сказал, что Россия критикуется Западом только из-за того, что распределяет войска на собственной территории. И при этом обвинителем оказалась страна, которая вводит свои войска на территории других стран.

Jorge Hernandez в свою очередь заметил, что Москва имеет полное право защищаться. Более того, страны Запада сами подталкивают её к этому, размещая свои вооружённые силы вдоль границ России.

Были и шутливые комментарии. Пользователь Phil иронично отметил, что Россия окажется виноватой, даже если ничего не будет делать.

План Путина для Украины - ничего не делать и не умереть со смеху,

- пишет он.

Некий ICaNtThINkofACooName 30 призвал власти США заняться собственной страной вместо того, чтобы вмешиваться в дела других. А Nick R выразил сожаление в связи с тем, что позвоночник президента США "напоминает позвоночник мармеладного медведя".

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящемся вторжении на Украину. Он опасается, что это может быть попыткой скрыть реальное наступление ВСУ на Донбасс.