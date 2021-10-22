Американские зрители ломают голову: Байден застыл в странной позе в прямом эфире

Американские зрители ломают голову из-за странного инцидента в студии телеканала CNN: президент США Джо Байден по какой-то причине застыл в странной позе в прямом эфире.

На кадрах, "слитых" в Сеть, можно заметить, что глава государства стоит не двигаясь, согнув руки в локтях и сжав кулаки, пока телеведущий рассуждает об инфляции. Кто-то из американских зрителей в шутку предположил, что Байден летит на воображаемом джетпаке, держась за невидимые ручки.

Байден стоял там и вёл себя так, как будто у него на спине реактивный ранец,

- пишет один из интернет-пользователей.

Другие решили, что глава государства зачем-то прикинулся комиком, хотя ничего смешного в неадекватном поведении первого лица государства нет.

Джо Байден снова делает из себя дурака. Джо притворяется комиком, но шутка - это он,

- негодует комментатор.

Отметим, что это далеко не первый казус, который происходит с 78-летним американским президентом. Уже известны случаи, когда во время публичных выступлений он забывал имя министра обороны и даже имена своих родственников. А в марте этого года в интернете активно обсуждали кадры, на которых Байден трижды спотыкается на трапе при попытке подняться на борт самолёта.