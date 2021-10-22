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Американские зрители ломают голову: Байден застыл в странной позе в прямом эфире
22 октября 2021, 20:15 • 148 • Политика
Американские зрители ломают голову из-за странного инцидента в студии телеканала CNN: президент США Джо Байден по какой-то причине застыл в странной позе в прямом эфире.
На кадрах, "слитых" в Сеть, можно заметить, что глава государства стоит не двигаясь, согнув руки в локтях и сжав кулаки, пока телеведущий рассуждает об инфляции. Кто-то из американских зрителей в шутку предположил, что Байден летит на воображаемом джетпаке, держась за невидимые ручки.
- пишет один из интернет-пользователей.
Другие решили, что глава государства зачем-то прикинулся комиком, хотя ничего смешного в неадекватном поведении первого лица государства нет.
- негодует комментатор.
Отметим, что это далеко не первый казус, который происходит с 78-летним американским президентом. Уже известны случаи, когда во время публичных выступлений он забывал имя министра обороны и даже имена своих родственников. А в марте этого года в интернете активно обсуждали кадры, на которых Байден трижды спотыкается на трапе при попытке подняться на борт самолёта.
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