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Американские зрители ломают голову: Байден застыл в странной позе в прямом эфире

22 октября 2021, 20:15  •  148 • Политика
Американские зрители ломают голову из-за странного инцидента в студии телеканала CNN: президент США Джо Байден по какой-то причине застыл в странной позе в прямом эфире.
На кадрах, "слитых" в Сеть, можно заметить, что глава государства стоит не двигаясь, согнув руки в локтях и сжав кулаки, пока телеведущий рассуждает об инфляции. Кто-то из американских зрителей в шутку предположил, что Байден летит на воображаемом джетпаке, держась за невидимые ручки.
Байден стоял там и вёл себя так, как будто у него на спине реактивный ранец,
- пишет один из интернет-пользователей.
Другие решили, что глава государства зачем-то прикинулся комиком, хотя ничего смешного в неадекватном поведении первого лица государства нет.
Джо Байден снова делает из себя дурака. Джо притворяется комиком, но шутка - это он,
- негодует комментатор.
Отметим, что это далеко не первый казус, который происходит с 78-летним американским президентом. Уже известны случаи, когда во время публичных выступлений он забывал имя министра обороны и даже имена своих родственников. А в марте этого года в интернете активно обсуждали кадры, на которых Байден трижды спотыкается на трапе при попытке подняться на борт самолёта.

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