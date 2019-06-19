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Американские журналисты запутались в сочинении ужасов о "параде гордости" в Грузии

19 июня 2019, 18:54  •  62 • Политика
С одной стороны, американские журналисты говорят о расследовании в связи с угрозами организаторам "парада гордости". С другой, сами же пишут, что заммининистра внутренних дел ничего не знает о человеке, которого журналисты назначили антигероем.
Гей-парад в Грузии пытаются превратить в политический инструмент. Скандально проходило как само обсуждение необходимости проведения этой нетрадиционной акции, так и, собственно, противостояние групп. Дело в том, что в Грузии нашлось достаточно противников этого парада. После чего западные средства массовой информации объявили на таких противников чуть ли не охоту. Так, американский Eurasianet пишет, что "неформальные вооруженные формирования планируют сорвать парад гордости".
Травлю в издании объявили на Левана Васадзе. В публикации его нызывают "самозваным блюстителем традиционных ценностей, известным своими резкими высказываниями в адрес ЛГБТ".
Организаторы парада, в свою очередь, обратились в полицию с заявлением в связи с высказываниями Васадзе. А дальше - польнейшая путаница. С одной стороны, издание пишет, что МВД Грузии начало расследование о формировании незаконного военизированного формирования во главе с Васадзе. С другой стороны, заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили говорит, что не знает о роли традиционалиста во всей этой историии. Замминистра добавляет, наказание последует для всех, кто "поднимет руку на полицейских".
Полный перевод материала доступен на страницах ИноСМИ.

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