Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы

Американские журналисты набросились на замглавы МИД России Сергея Рябкова и были повержены. Дипломату хватило одной фразы.

Ситуация произошла в преддверии переговоров в Женеве. В частности, журналисты "атаковали" Рябкова, когда он выходил из гардероба. В этот момент на него посыпались провокационные вопросы, выстроенные вокруг Украины.

"Россию пугает Украина?! Почему вы боитесь Украины?!", - зазвучало в адрес Рябкова.

Дипломат не растерялся и сразу дал уверенный ответ:

"Мы не боимся никого. Даже США", - отрезал он.

Ранее Сергей Рябков говорил, что ситуация в сфере безопасности в Европе стала критической. По его словам, спасибо за это надо сказать США и НАТО.