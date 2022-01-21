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Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
21 января 2022, 13:45 • 136 • Политика
Американские журналисты набросились на замглавы МИД России Сергея Рябкова и были повержены. Дипломату хватило одной фразы.
Ситуация произошла в преддверии переговоров в Женеве. В частности, журналисты "атаковали" Рябкова, когда он выходил из гардероба. В этот момент на него посыпались провокационные вопросы, выстроенные вокруг Украины.
"Россию пугает Украина?! Почему вы боитесь Украины?!", - зазвучало в адрес Рябкова.
Дипломат не растерялся и сразу дал уверенный ответ:
"Мы не боимся никого. Даже США", - отрезал он.
Ранее Сергей Рябков говорил, что ситуация в сфере безопасности в Европе стала критической. По его словам, спасибо за это надо сказать США и НАТО.
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