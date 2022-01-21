Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Вой...
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске не...
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
Главная / Политика

Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы

21 января 2022, 13:45  •  136 • Политика
Американские журналисты набросились на замглавы МИД России Сергея Рябкова и были повержены. Дипломату хватило одной фразы.
Ситуация произошла в преддверии переговоров в Женеве. В частности, журналисты "атаковали" Рябкова, когда он выходил из гардероба. В этот момент на него посыпались провокационные вопросы, выстроенные вокруг Украины.
"Россию пугает Украина?! Почему вы боитесь Украины?!", - зазвучало в адрес Рябкова.
Дипломат не растерялся и сразу дал уверенный ответ:
"Мы не боимся никого. Даже США", - отрезал он.
Ранее Сергей Рябков говорил, что ситуация в сфере безопасности в Европе стала критической. По его словам, спасибо за это надо сказать США и НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



136
Источник
Похожие новости
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
21 января 2022, 02:40
Вопрос с Курилами можно решить за минуту. В Китае рассказали, кто победит
21 января 2022, 02:40
"Пришёл как привидение": Порошенко обидел официантов ресторана
21 января 2022, 06:10
Захарова разоблачила "пассажи нечеловеческой лжи" Госдепа: "Доказательство гениальное"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2022, 09:10
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три способа: "Ха-ха-ха"
16 января 2022, 12:10
Россию хотят обвести вокруг пальца по "сербскому сценарию"
19 января 2022, 18:00
Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
17 января 2022, 08:35
Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
16 января 2022, 01:35
В ожидании гарантий безопасности: почему США и НАТО заявили о готовности к новым переговорам с Россией
16 января 2022, 14:30
Слова русского дипломата дошли до США и лично Трампа: "Такой фурор"
15 января 2022, 16:55
"Грядёт резня": Украинский нардеп рассекретил планы по раздаче оружия на границе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.