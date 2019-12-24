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Американские юристы заявили о вредном излучении смартфонов Apple и Samsung

24 декабря 2019, 14:09  •  11 • В мире
Американская адвокатская контора FeganScott обратилась в суд с иском к компаниям Apple и Samsung, обвинив их в выпуске опасных для жизни и здоровья смартфонов. По мнению юристов, производители лгут покупателям, утверждая, что продукция безопасна для здоровья, в то время как излучение смартфонов иногда выше нормы на 500%.
Как говорится в иске, исследования якобы подтверждают, что уровень излучения смартфонов сильно превышает установленные федеральными законами США нормы. "Когда мы используем смартфоны Apple и Samsung, этот показатель иногда выше нормы на 500%. Потребители должны знать правду", - заявила представительница FeganScott, которую цитирует ФАН.
В августе американское издание Chicago Tribune провело исследование, в результате которого установило, что показатели электромагнитного излучения некоторых смартфонов Apple и Samsung значительно выше нормы. В частности, в исследовании речь шла о смартфонах iPhone 7 и Samsung Galaxy S8.

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