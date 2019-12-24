Американские юристы заявили о вредном излучении смартфонов Apple и Samsung

Как говорится в иске, исследования якобы подтверждают, что уровень излучения смартфонов сильно превышает установленные федеральными законами США нормы. "Когда мы используем смартфоны Apple и Samsung, этот показатель иногда выше нормы на 500%. Потребители должны знать правду", - заявила представительница FeganScott, которую цитирует ФАН.

В августе американское издание Chicago Tribune провело исследование, в результате которого установило, что показатели электромагнитного излучения некоторых смартфонов Apple и Samsung значительно выше нормы. В частности, в исследовании речь шла о смартфонах iPhone 7 и Samsung Galaxy S8.