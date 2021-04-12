Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донб...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
Главная / Политика

Американские ВВС уличили в краже сирийской нефти

12 апреля 2021, 20:40  •  70 • Политика
Фото: snapshot-photography/B.Shamlo vi/www.globallookpress.com
Колонна с транспортом проследовала в сторону Ирака
Американские военнослужащие вывели очередную колонну транспортных средств с цистернами, заполненными нефтью, которая была украдена на территории месторождений в регионе Аль-Джазира на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство.
Согласно приведенным данным, речь идет о 41 цистерне и нескольких крытых грузовиках. Журналисты агентства сообщают, что колонна проследовала на территорию Ирака по переходу "Аль-Валид".
Напомним, военный контингент Соединенных Штатов в Сирии присутствует уже несколько лет. Предлогом для введения войск в САР стала борьба против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
Позднее американцы смогли заручиться поддержкой курдских военных формирований, взяв с их помощью самые крупные месторождения газа и нефти в стране, которые расположены в пределах провинций Ракка, Аль-Хасака и Дейр-эз-Зор. В 2019 году глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что действия американской армии в Сирии являются "бандитизмом" на государственном уровне, целью которого остается разграбление ресурсов страны.
В марте 2021 года сообщалось, что на территории Сирии зафиксировали движение колонны из нескольких десятков грузовиков с цистернами. Транспорт направился на Заевфратье из САР. Согласно информации местных источников, незадолго до этого в обратном направлении переправили порядка 300 цистерн с нефтью на границе с Ираком для укрепления военных сооружений, которые расположены в северных районах Сирии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
10 апреля 2021, 04:30
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
08 апреля 2021, 17:40
Меркель выдвинула русским невыполнимое требование
11 апреля 2021, 01:35
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.