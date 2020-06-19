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Американские войска снова блокировали русских в Сирии. Безуспешно и смешно
19 июня 2020, 13:00 • 91 • Политика
По сайтам и соцсетям разлетелось видео, где американские войска снова блокировали русских в Сирии. Чего хотели, непонятно, но получилось смешно и, разумеется, безуспешно.
Видео было снято в северо-восточном регионе Сирии. Колонна русской военной техники следовала по маршруту, но вдруг американские военные попытались перекрыть ей путь. Это произошло в мухафазе Эль-Хасака.
Российская военная полиция просто свернула с дороги и поехала вдоль неё рядом, чтобы обойти американцев.
"Американские войска забыли, что для русских главное - не дорога, главное - направление", - остроумно подметил автор Telegram-канала "Расстрельный".
Подобное случилось уже в третий раз за последние несколько дней. Когда в прошлый раз военные США хотели помешать российской военной полиции завершить патрулирование, американский бронеавтомобиль вдруг сам по себе задымился.
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