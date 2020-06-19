Американские войска снова блокировали русских в Сирии. Безуспешно и смешно

Видео было снято в северо-восточном регионе Сирии. Колонна русской военной техники следовала по маршруту, но вдруг американские военные попытались перекрыть ей путь. Это произошло в мухафазе Эль-Хасака.

Российская военная полиция просто свернула с дороги и поехала вдоль неё рядом, чтобы обойти американцев.

"Американские войска забыли, что для русских главное - не дорога, главное - направление", - остроумно подметил автор Telegram-канала "Расстрельный".

Американцы снова попытались блокировать русских в Сирии. Безуспешно. И очень смешно pic.twitter.com/tFdgwfMgqz — Григорий Турцев (@Npisaka) June 18, 2020

Подобное случилось уже в третий раз за последние несколько дней. Когда в прошлый раз военные США хотели помешать российской военной полиции завершить патрулирование, американский бронеавтомобиль вдруг сам по себе задымился.