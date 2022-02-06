Американские войска концентрируются в 20 километрах от границы с Украиной

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам своего визита в Вашингтон заявил, что укрепление восточного фланга НАТО не ограничится анонсированным прибытием в Польшу и Румынию 3000 тыс. американских военнослужащих из Форта Брэгг в Северной Каролине.

Первые отряды американцев уже высадились Германии. 1700 американских солдат займутся обеспечением дальнейшей переброски контингента в Восточную Европу и охраной созданного для этого штаба. Затем эти солдаты будут отправлены в Румынию.

Командный состав трёхтысячной группировки, в том числе её командующий генерал-майор Кристофер Донахью, прибыл в субботу на аэродром Ясенка под Жешувом. «...Первые звенья боевой батальонной группы 82-й десантной дивизии армии США прибыли в Польшу», – сообщил представитель польского министерства обороны.

Жешув находится менее чем в 20 км от украинской границы и занимает стратегически выгодное положение. Во время Первой и Второй мировых войн за город шли ожесточённые бои.

Общее количество американских солдат, переброшенных в Европу, уже превзошло заявленные 8,5 тыс., которыми Вашингтон обещал усилить своих восточноевропейских союзников. Дальнейшее усиление контингента будет обсуждаться министрами обороны стран НАТО на специальном совещании 16-17 февраля.