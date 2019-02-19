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Американские военные вышли на "тропу войны" с русским чертополохом

19 февраля 2019, 02:09  •  78 • В мире
Военные полигоны в Сиэтле страдают от наступления сорняков. При этом самые большие неприятности приносит русский чертополох, который вместе с другими растениями уже занял почти тысячу гектаров земли. Американские военные, вышедшие "на тропу войны" с сорняками, ищут теперь подрядчиков, которые смогли бы справиться с растениями.
На сайте госзакупок США появилась не совсем обычная заявка. Дислоцированный в Сиэтле инженерный корпус объявил конкурс на прополку сорняков в районе местных военных полигонов.
Победившему в объявленном конкурсе подрядчику предстоит очистить от сорняков огромную площадь рядом с объединенной базой ВВС и Армии США "Льюис - Маккорд". Объекты находятся к западу от Скалистых гор в штате Вашингтон.
Как оказалось, больше всего военным досаждает расторопша обыкновенная и перекати-поле, которое американцы называют "русским чертополохом". Из России в эти места сорняк был занесен вместе с партией льна и вполне прижился в этих местах.
Чертополох хорошо себя чувствует в засушливых районах, легко размножается на больших расстояниях благодаря тому, что после засыхания превращается в шар, а ветры разносят его по округе.
Опасно это растение из-за того, что может воспламениться за несколько секунд, а в населенных пунктах это грозит стихийными пожарами.
Об этом сообщает "РИА Новости".

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