Американские военные останутся в Европе: В Пентагоне повторили заявления насчёт Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби повторил ранее озвученное заявление насчёт Украины. Он заверил: американские военные останутся в Европе.

Недавно несколько тысяч американских военных было переброшено в Германию, Румынию и Польшу. Сообщалось, что это сделано для укрепления НАТО на восточном фланге.

"Нет ни намерения, ни планов, ни санкции использовать эти войска на Украине", - заявил Джон Кирби в ходе очередного брифинга.

Он добавил: случайно военный контингент втянут в украинский конфликт не будет.

Двумя днями ранее Кирби в эфире телеканала MSNBC озвучил аналогичную мысль. Он сослался на президента США Джо Байдена, давшего понять, что воевать на Украине американские солдаты не будут. Пресс-секретарь Пентагона добавил, что использование войск Соединённых Штатов даже для эвакуации сограждан выведет конфликт на "новый уровень" и повысит риск столкновения русской и американской армий.

Запад вновь и вновь заявляет о своей обеспокоенности нарастающей "агрессией" со стороны России рядом с украинскими границами. В Москве неоднократно отвергали обвинения в якобы готовящемся "вторжении". Кремль подчёркивал: никакое нападение не планируется, однако подобные заявления об "агрессии России" могут стать предлогом для расширения военного присутствия НАТО неподалёку от русских границ.