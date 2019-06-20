Американские военные не опознали беспилотник-разведчик, сбитый над Ираном

В США прокомментировали информацию КСИР о сбитом над Ираном беспилотнике. По версии Вашингтона, ничего подобного не происходило. КСИР, напомним, заявляли, что над Ираном подбили американский беспилотный объект, который, по всей видимости, выполнял функции разведчика. Летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны, после чего был уничтожен.

"Американских беспилотников не было над иранской территорией", - говорится в сообщении Associated Press. Журналисты ссылаются на представителя Центрального командования ВС США капитана Билла Урбана.

Другие детали общей дискуссии к этому часу не раскрываются.