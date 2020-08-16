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Американские военные могут очутиться в Словении. Помпео пообещал: "Мы позаботимся"

16 августа 2020, 09:00  •  94 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео допустил появление американских военных в Словении. "Мы позаботимся о том, чтобы у нас были необходимые силы в правильных местах", - заявил дипломат.
Глава Госдепа Майк Помпео не исключил того, что американские военные могут появиться в Словении. В рамках своего турне по Европе Помпео отметил, что Словения может оказаться в перечне стран, куда будет передислоцирован военный контингент.
Он отметил, что США позаботятся, чтобы необходимые силы были "в правильных местах".
При этом, добавил госсекретарь США, за конкретные задачи в этой сфере отвечает министр обороны. Однако, указал Помпео, "военное сотрудничество между нашими странами очень развито и имеет важное значение".
Ранее в США заявили о переброске американских военных поближе к границам России для её "сдерживания".
Передислокация американских войск в Европе предусматривает подтягивание частей ближе к Чёрному морю, подчёркивал глава Минобороны США Марк Эспер.

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