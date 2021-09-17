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Американские военные бежали, не решив проблему: Путин назвал вещи своими именами
17 сентября 2021, 13:10 • 45 • Политика
Американские военные бежали из Афганистана, не решив проблему. Владимир Путин в ходе саммита ШОС назвал вещи своими именами.
В ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин высказался о выводе войск США из Афганистана. Впрочем, президент назвал произошедшее бегством.
Нестабильность в Афганистане для стран ШОС - это риск, который следует осознать. Проблема должна быть решена, подчеркнул Путин. Ведь целый ряд стран, входящих в состав организации, имеют общую границу с Афганистаном, напомнил Владимир Путин.
О выводе американского контингента войск из Афганистана стало известно 30 августа. О завершении операции сообщил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи. Американцы, действительно, бежали, оставляя военную технику. В ряде случаев вертолёты и бронемашины уничтожали, чтобы они не достались никому. Однако затем выяснилось, что много оборудования всё же перешло в руки талибов*. Таким образом, уходя, армия США ещё и вооружила тех, от кого планировала обезопасить всё население Афганистана.
Сегодня Афганистан - под контролём "Талибана"*, хотя и остаётся сопротивление. Тем не менее парламент был сформирован талибами*.
* Талибы, "Талибан" - экстремистская организация, деятельность которой на территории России запрещена.
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