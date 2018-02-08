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Американские ученые создали новый вид льда

08 февраля 2018, 02:24  •  65 • В мире
Физики получили так называемый суперионный лед.
Американские ученые из Ливерморской национальной лаборатории впервые смогли получить так называемый суперионный лед. Это одна из разновидностей льда, предположительно встречающаяся на планетах-гигантах вроде Урана или Нептуна. Подробности сообщает научное издание Nature Physics.
Обычно лед получается при помощи понижения температуры воды. Тогда ее молекулы образуют жесткую кристаллическую решетку. Однако имеются и другие способы получения льда - например, при помощи высокого давления. Именно сочетанием этого метода и обработки льда ультрафиолетовыми лучами и был получен суперионный лед.
Его основным отличием является температура плавления, которая равняется пяти тысячам градусов по Цельсию. Также из-за сильного сжатия и, как следствие, большой приближенности молекул друг к другу атомы кислорода образуют жесткую решетку, а атомы водорода, несущие положительный заряд, свободно протекают по ней подобно жидкости и могут нести электрический ток.
Полученный учеными суперионный лед может объяснить необычную магнитную активность на ледяных гигантах вроде Урана или Нептуна. Также эта разновидность льда может пригодиться инженерам при разработке новых материалов.

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