Американские танки уже в 15 км от белорусской границы

Руководство РБ ищет «адекватный ответ»

22 октября в Минске во Дворце независимости прошло торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию Службы безопасности президента, на котором Александр Лукашенко наградил ряд военнослужащих государственными наградами.

«Четверть века назад мы создавали службу практически с нуля. Мы не представляли, какой она должна быть, не знали, чем она должна заниматься. Мы тогда создавали нашу Службу безопасности на обломках структур разрушившейся страны: соответствующего подразделения КГБ – группы «Альфа», соответствующего подразделения МВД и других силовых структур, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси – профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом», – сказал в своём выступлении президент.

По его словам, благодаря сотрудникам Службы безопасности в Белоруссии сегодня сохраняется мир и порядок.

Вместе с тем глава государства отметил, что в мире растёт напряжённость буквально с каждым днём, а ситуация на границах Беларуси накаляется всё больше.

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать всё, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле. В случае, не дай Бог, агрессии против нашего государства, все мы – воины элитного подразделения, и наша задача – быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан», – цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

В тот же день глава государства поручил Совету безопасности и министерству обороны разработать и представить ему план реакции на размещение в Литве, в опасной близости от границы с Белоруссией, контингента Вооружённых сил США и бронетанковой техники.

Об этом рассказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась на встрече с журналистами 22 октября.

Зась отметил, что разместились американские военные и техника, в частности танки «Абрамс», в 15 километрах от белорусской границы, поэтому любая страна в такой ситуации обязана разработать план ответных действий.

«До сих пор американских подразделений в Литве не было. Сейчас они там появляются, и всё это на фоне растущей напряжённости в мире и в регионе. Нужна ли Литве такая дополнительная напряжённость между нашими дружественными народами – пусть они сами принимают решение», – туманно пояснил ситуацию секретарь Совбеза.

Также он отметил, что Совбез и министерство обороны обеспокоены и масштабными весенними учениями НАТО Defender Europe, к которым уже началась активная подготовка. В учениях примут участие более сорока тысяч военных, из них двадцать тысяч – американцы. В Defender Europe будет отрабатываться переброска войск и военной техники в Европу различными способами.

«Важно понимать, на каком фоне готовятся эти учения. Все мы являемся свидетелями нарастания противостояния между центрами силы. К сожалению, происходит практика возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. Мало того, что они больше, чем в Беларуси и в денежных единицах, и в процентах от ВВП, но они растут. То есть налицо милитаризация этого региона», – констатировал Станислав Зась.

Весьма странно, что руководство Беларуси удивляется усилению военной группировки НАТО у своих границ. Нынче Запад однозначно воспринимает «площадку для мирных переговоров» как слабость позиции, поскольку такая страна ничего не может противопоставить альянсу. Адекватный ответ и Литве, и учениям в Европе может дать только Беларусь как часть Союзного государства и ОДКБ, тем более что по ту сторону белорусской границы опасность создаётся коллективная, которой бессмысленно противостоять в одиночку. Американские танки уже в 15 км от белорусской границы.