Американские танки концентрируются у границ России

Министерство обороны США перебрасывает из Техаса в Польшу бронетанковую бригаду

Пентагон перебрасывает из Техаса в Польшу 1-ю бронетанковую бригаду 1-й кавалерийской дивизии армии США в составе около 4 тысяч военнослужащих с 90 танками «Абрамс» и 18 САУ «Паладин», не считая БТР и вспомогательного транспорта.

Эта бригада сменит 2-ю танковую бригадную боевую группу 1-й стрелковой дивизии армии США. Техасцы уже дислоцировались в Польше в 2014 г. На этот раз они примут участие в двухнедельных учениях «Сабельный удар-18» в июне.

К учениям, которые пройдут на территории Латвии, Литвы и Эстонии, будут привлечены 10 тыс. солдат из 22 стран. Предлог найден – «агрессия» России против Украины в виде войны на Донбассе. На самом деле учения «Сабельный удар» к Донбассу не имеют никакого отношения – они проводятся ежегодно с 2011 г.

Цель учений – отработать механизмы взаимодействия между соединениями разных стран НАТО для действий против России на прибалтийском направлении. Польша как принимающая сторона должна обеспечить бесперебойную передислокацию войск и подвоз техники и боеприпасов.

США сжимают бронетанковый кулак у российских границ и держат курс на милитаризацию Центрально-Восточной Европы. В то же время сосредоточение американских войск в Польше беспокоит Германию, у которой есть свои взгляды на будущее Европы и своё место в этом будущем. В 2016 г. в Берлине назвали эти учения «сабельным звоном и боевым кличем», подвергнув Вашингтон критике за привычку находить «дешёвые поводы для старой конфронтационной политики».