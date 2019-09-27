Американские танки Abrams уже на границе Литвы и Беларуси

Вильнюс разместит в 15 км от белорусской границы танковый батальон США

Уже в октябре на территории Литвы вблизи границы с Белоруссией разместится 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США в количестве 500 военнослужащих. С ними вместе прибудут 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и 70 военных грузовиков.

Военные и техника будут базироваться на военном полигоне в Пабраде Швенченского района, практически на границе с Белоруссией – до границы менее 15 километров.

На сайте Министерства обороны Литвы сказано, что танковый батальон будет размещён на территории страны «для сдерживания и подготовки» и пробудет там до весны следующего года.

«Мы последовательно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного участия США в Литве и во всём регионе. Поэтому долгосрочное прибытие батальона армии США является хорошей и отрадной новостью, результатом наших усилий и инвестиций. Силы США являются очень важным сдерживающим фактором и будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе», – цитирует сайт силового ведомства Литвы министра национальной обороны Раймундаса Кароблиса.

По словам министра, Литва неоднократно и ранее принимала военных и технику США, но это всегда было исключительно в рамках конкретных учений. На этот раз американские военные прибудут по приглашению литовских властей не для учений, а для долгосрочного нахождения на территории Литвы.

«Американские военные будут сотрудничать с литовской армией и обмениваться опытом в реализации проекта механизации сухопутных войск. Литва будет оказывать всю необходимую поддержку принимающей страны (размещение, материально-техническое обеспечение и так далее)», – сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Не случайно президент Литвы Гитанас Науседа сразу после инаугурации заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что международного батальона НАТО на территории Литвы недостаточно для того, чтобы защитить страну в случае возможной агрессии со стороны России. Столтенберг его тогда успокоил тем, что в США уже работают над тем, как увеличить «наш уровень готовности, чтобы наши силы подкрепления создавали бы ещё более эффективное сдерживание».

Судя по всему, работа «над уровнем готовности» завершена и теперь Литву будет защищать целый танковый батальон.

Каково будет жителям Беларуси жить под прицелом танков НАТО, в Вильнюсе не думают. Впрочем, в Минске тоже к этому относятся недостаточно серьёзно.