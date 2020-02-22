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Американские солдаты таранят русских в Сирии от "бессильной злобы" - Коротченко

22 февраля 2020, 14:39  •  31 • В мире
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с Царьградом пррокомменитровал видео из Сирии, на котором запечатлён момент конфликта американских и российских военных. По словам Коротченко, это даже не инцидент, а просто хамская выходка "американской солдатни" на фоне бессильной злобы.
В разговоре с Царьградом главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко объяснил поступок американцев, подрезавших российский броневик "Тигр" в Сирии, низким культурным уровнем военных США.
"Это низкий культурный уровень, понимание отсутствия перспектив американского военного присутствия в Сирии. Это то, что во времена СССР называли бессильной злобой. Если такую хамскую манеру вождения демонстрируют американские военнослужащие, то это просто их показатель. Я полагаю, что с военной и военно-технической точки зрения мы в Сирии успешны, а американцы не солоно хлебавши будут вынуждены оттуда в скором времени убраться. Вот и всё", - прокомментировал эксперт.
Он добавил, что подобный случай даже инцидентом назвать нельзя, скорее тут подходит определение "хамская выходка", которая была проигнорирована русскими.
"Поэтому акцентировать внимание нет никакого смысла. Это показатель тупости американской солдатни, которая менее успешна в Сирии, чем мы. Мы успешные, американцы не успешны. Поэтому это тупая выходка американской солдатни. У меня нет других комментариев, и я не понимаю, почему вообще раздувается этот вопрос", - признался Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что 90 процентов территории Сирии ранее находились под контролем исламских террористов, а сейчас осталась лишь Идлибская зона деэскалации.
"О чём мы говорим? О том, что мы успешные, армия Асада при нашей поддержке успешная. Американцы и другие западные страны, которые делали ставку на свержение Асада, оказались у разбитого корыта. Чего здесь ещё комментировать? У разбитого корыта они", - резюмировал эксперт.

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