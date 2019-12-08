Американские солдаты слишком любят Россию, надо что-то делать: Пентагон выпустил исследование - СМИ

Пентагон обеспокоен любовью американских военных к России, пишет voanews.com. На материал обратила внимание журналистка Юлия Витязева, иронично отметив:

"Все дороги ведут к Путину", - сообщение о президенте России Владимире Путине она оставила на английском языке, в том числе и для целевой аудитории авторов материала.

В материале, например, есть цитата:

"Хотя большинство американцев по-прежнему считают Москву ключевым противником США, новые опросы показывают, что точка зрения меняется, особенно среди семей военных".

Беспокойство Пентагона по самым разным поводам - это всегда примечательно. Часто заявления оборонного ведомства нацелены на извлечение собственной выгоды. Например, на экспертном уровне не раз говорили, что США постоянно настаивают на "страшной России" - в том числе в разрезе уникального вооружения, чтобы ещё больше нарастить свой бюджет. На что нацелено это сообщение о любви к российской армии, покажет время. Возможно, Пентагон разработает программу с отдельным финансированием в целях пропаганды?