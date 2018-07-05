Американские солдаты погибли при взрыве в Сирии

Четверо американских военнослужащих погибли на востоке Сирии в результате теракта, совершенного боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ –– запрещена в России). Об этом сообщает телеграм-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, со ссылкой на новостное агентство ИГ «Амак».

Информацию также подтвердило оппозиционное сирийское новостное агентство «Дейр-эз-Зор 24». По данным информагентства, боевики ИГ устроили засаду у дороги в селе Эн-Намлия провинции Дейр-эз-Зор и подорвали автоколонну совместных американо-курдских сил. При взрыве погибли четверо американских военнослужащих, несколько солдат получили ранения.

«Несколько самодельных взрывных устройств стали причиной человеческих жертв в колонне военных США и СДС [Сирийские демократические силы — вооруженная оппозиция — «Газета.Ru»], также они привели к повреждению бронеавтомобиля Hummer», — пишет издание.

После взрыва между боевиками и патрульным конвоем началась перестрелка. Американцы вызвали авиацию, и после авиаудара боевики были вынуждены бежать в регион Северная Бадия, который они частично контролируют.

В минувшую среду сирийские СМИ сообщали о гибели в том же селе двух американских военных, участвовавших в совместном патрулировании с курдскими силами. Сообщалось, что солдаты также погибли в результате взрыва. Стоит отметить, что американское командование пока не подтвердило ни один из инцидентов.

В июне телеграм-канал Directorate 4 сообщил, что боевики ИГ заявили о подрыве американского армейского автомобиля Humvee в провинции Эль-Хасака на границе Сирии и Ирака. В результате взрыва погибли трое американских военнослужащих. При этом Вашингтон не сделал никаких заявлений о гибели военных.

Кроме того, авторы канала заметили, что информацию о нападении на американских военнослужащих члены ИГ проиллюстрировали фотографиями 2017 года. Тогда в провинции Дейр-эз-Зор был подбит российский бронеавтомобиль.

Тем не менее СМИ регулярно отмечают, что власти США весьма неохотно комментируют потери в Сирии, чтобы избежать недовольства американского общества по поводу ввода войск в страну.

В конце июня американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить с главой РФ Владимиром Путиным вывод американских войск из Сирии на встрече в Хельсинки 16 июля и, возможно, пойти на сделку по этому поводу.

Об этом сообщал американский канал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Трамп готов вывести войска США и проамериканские объединения из юго-западных районов Сирии, если Россия закроет Ирану доступ к данным районам. Трамп считает, что американские военные должны как можно скорее покинуть Сирию, поэтому готов отдать юго-западные районы под контроль правительственных войск САР, отмечал CNN.

Разговоры о желании Трампа вывести войска из Сирии ведутся уже довольно давно. «Мы надавали по шее ИГ. Мы уйдем из Сирии, вероятно, очень скоро», — говорил сам Трамп еще 30 марта.

При этом глава Белого дома подчеркивал, что собирается сделать это после того, как ИГ будет полностью разбито.

Агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника в администрации президента также сообщало, что тема возможного вывода американских военных из Сирии поднималась и раньше в частных беседах Трампа с советниками.

По данным Пентагона, на данный момент в Сирии находятся порядка 2 тыс. военнослужащих США. Это меньше, чем в ряде других стран на Ближнем Востоке. Например, по информации ведомства за cентябрь 2017 года, наибольший контингент США располагается в Афганистане, где дислоцированы 15 298 военных и 1 202 гражданских сотрудника минобороны, в Ираке служат 8 892 солдата. Согласно американской стратегии нацбезопасности, армия США призвана сохранять баланс сил и обеспечивать безопасность Америки и их союзников от возможных террористических атак в ближневосточном регионе.