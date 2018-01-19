Американские СМИ уверены, что Хиллари Клинтон лишила Москву солнца этой зимой

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В декабре 2017 года солнце над столицей России светило в общей сложности всего шесть минут.

Минувший декабрь отметился рекордно малым количеством солнца над Москвой. По мнению некоторых интернет-пользователей, это является результатом мести Хиллари Клинтон за проигрыш на выборах президента США в 2016 году, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что декабрь 2017 года стал для Москвы поистине самым "темным" за последние 17 лет. Солнце показывалось над столицей России в общей сложности всего шесть минут. Последний раз нечто подобное было в 2000 году, но даже тогда небесное светило радовало москвичей три часа за месяц.

В качестве одной из теорий случившейся погодной аномалии американское издание приводит гипотезу интернет-пользователей о том, что это Хиллари Клинтон так отомстила президенту России Владимиру Путину за проигранные президентские выборы. Напомним, что бывшая жена президента США считает, что это лично Путин отдал приказ "русским хакерам" не дать ей стать главой Соединенных Штатов.