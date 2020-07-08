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Американские СМИ разоблачили сами себя: The Hill разгромил статью NYT о русских в Афганистане

08 июля 2020, 00:00  •  17 • Политика
Американские СМИ внезапно прозрели. Россию обвиняют в убийствах американцев в Афганистане бездоказательно, пишет The Hill.
На прошлой неделе в США много шума наделали статьи в американских СМИ, в которых Россию обвинили в выплачивании премий боевикам за убийства солдат США в Афганистане. С опровержением этой информации выступила американская разведка и лично президент США Дональд Трамп, но это не особо помогло. Однако, когда накал истерии немного спал, журналисты американского издания The Hill обратили внимание на полное отсутствие доказательств причастности России ко всей этой истории.
Первый вопрос, который поднимают журналисты The Hill, - а насколько вообще можно доверять источникам, на которых ссылаются обвинители России. Ответ - не очень. В основу обвинений легли слова боевиков и преступников, захваченных и допрошенных правительством Афганистана. Такие люди могут сказать всё что угодно в обмен на смягчения наказания, отмечает The Hill.
Второй вопрос - что ещё может подтвердить причастность России к убийствам американских военных в Афганистане? The New York Times ссылается на подозрительные переводы огромных денежных средств. Однако если посмотреть на статистику смертей солдат США в Афганистане, то цифры не сходятся между собой. С 2016 по 2019 год в Афганистане убивали от 14 до 22 американцев в год. То есть за одного убитого должны были платить 500 000 долларов. Сразу возникает закономерный вопрос. Если награда такая большая, то почему так мало убитых? Очевидно, что что-то в этой схеме не так.
Исходя из вышесказанного, The Hill переходит к главному вопросу - кому выгоден вброс про Россию? Подозреваемых предостаточно - начиная от правительства Афганистана, которое не желает вывода американских войск из страны, и заканчивая политическими противниками Трампа, которого пытаются обвинить в пособничестве Кремлю.
Никак не получается избавиться от впечатления, что гнев на Россию из-за обвинений в выплатах наград окрашен не только лицемерным политическим оппортунизмом, - делает вывод американское издание.

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