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Американские СМИ рассказали, как Трамп изводил Абэ поздними звонками

14 августа 2018, 03:09  •  59 • Политика
Издание Politico рассказало о нескольких случаях крайней дипломатической бестактности президента США Дональда Трампа.
Американское издание Politico поделилось со своими читателями слухами о дипломатической бестактности 45-го президента США Дональда Трампа. Сделано это было, как это всегда бывает в таких случаях, со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.
Так, утверждается, что, когда Трамп хочет позвонить кому-то из мировых лидеров в неурочный час, его помощникам стоит больших трудов убедить его этого не делать. К примеру, в первый год своего правления хозяин Белого дома несколько раз порывался позвонить премьер-министру Японии Синдзо Абэ в середине дня. При этом объяснения касательно того, что в Японии сейчас ночь и это не рабочие часы, американского лидера не особо волновали.
Готовясь к переговорам с премьер-министром Индии в прошлом году и изучая доклад по Южной Азии, Трамп намеренно исказил имена двух государств - Бутана и Непала. Первый он - из-за созвучия имени королевства с английским словом button - назвал «кнопкой». Второй, опять-таки из-за близости звучания названия Непала и слова nipple, - «соском».

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