Американские СМИ приготовились ненавидеть Россию без Путина: США поставили "диагноз" президенту РФ

Журналист американского издания The Hill Пол Грегори с самого начала своей статьи рассказал читателям о том, что "Владимир Путин смертен". Кремль опровергает слухи о "болезни" президента. Но автор обещает дальше рассказать и доказать, что там ошибаются.

И уходить Владимир Путин собирается, по мнению автора публикации, уже в январе 2021 года. В качестве аргумента журналист приводит рассматриваемые парламентом поправки к закону "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Мол, Путин готовит себе и своим близким подушку безопасности. Также указывается, что после ухода в отставку у семьи экс-президента будут дачи, самолёты, служебные квартиры, помощники и прочая роскошь. И в нагрузку - гарантии неприкосновенности. Вот эти гарантии и не дают покоя Полу Грегори.

Поправки об усилении неприкосновенности могут означать одно: что Путин хочет предусмотреть все непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть через десятилетия, - пишет он.

Журналист отмечает, что о здоровье Владимира Путина слухи ходят все 20 лет его президентства. Фотографии на татами, верхом на коне, с аквалангом заставляют думать о президенте как об очень здоровом человеке, но это, по версии The Hill, далеко не так.

Грегори ссылается на публикуемые западными таблоидами и даже российскими СМИ "истории" о подёргивании пальцев президента, странных движениях ног, изменении походки. Журналист из США ставит диагноз - у Путина болезнь Паркинсона. На самом же деле все эти "симптомы" рассмотрел по телевизору Валерий Соловей - бывший профессор МГИМО. Этот человек выставляет себя информированным знатоком и рассуждает о передаче власти.

Журналист не понимает, что тиражирует фантазии, распространяемые не врачом, не политологом, а всего лишь историком. Автор публикации упоминает "обширное интервью" Соловья "Эху Москвы", неправильно указывая при этом даже фамилию "эксперта".

Если Путин действительно уйдёт в январе, он оставит после себя Россию в тисках многочисленных кризисов. <…> У России в итоге может появиться "новый Путин" из всевластного аппарата безопасности, - пишет Пол Грегори.

Американские СМИ приготовились ненавидеть Россию без Путина. Уже и припомнили Ельцина, которому тоже была дана неприкосновенность.