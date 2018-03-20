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Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
20 марта 2018, 01:09 • 125 • Политика
Западные издания придумывают абсурдные объяснения высокой явки и результатов Путина.
В западной прессе назвали колоссальную явку и высокие результаты Владимира Путина на выборах президента России "огромным спектаклем". Американское издание The Washington Post утверждает, что людей якобы запугали войной и однополыми браками.
В своей статье издание ссылается на данные о нарушениях во время избирательного процесса, которые приводит организация "Голос", которая имеет в России статус иноагента. При этом сведения о многочисленных "фейках", которые распространяли Алексей Навальный и его соратники, американские журналисты решили тактично утаить.
Отдельным конфузом для издания стали результаты Путина в Крыму, который якобы находится под гнётом России и втайне мечтает поскорее возвратиться в состав Украины. У журналистов не нашлось этому объяснений умнее, чем обвинить во всём "пропаганду". Издание на полном серьёзе пишет, что крымчан якобы запугали проникновением на полуостров войны и однополых браков.
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