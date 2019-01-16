Американские СМИ переключили внимание с шатдауна в стране на окровавленный пластырь на руке Трампа

Издание Politico, а также социальные сети горячо обсуждают здоровье лидера США, после того как заметили пластырь с кровью на его руке. Американские СМИ "забросили" тему шатдауна и переключили внимание на физические состояние Трампа.

Пластырь на руке американского лидера Дональда Трампа заставил врачей высказать слова беспокойства, сообщает Politico.

Пластырь был замечен на руке в прошлый четверг и в этот понедельник. На нём также были видны пятна крови.

Белый дом объяснил пластырь и кровь тем, что президент поранился во время игры с сыном.

Врачи же, изучавшие фотографию Трампа, высказывают множество гипотез, включая самые драматические.

Politico пишет, что Трамп в этом году пройдет ежегодное тотальное медицинское обследование, но его сроки еще не назначены.

Поднятие шумихи в прессе и в социальных сетях в связи с инцидентом с пластырем - хороший ход, чтобы отвлечь американцев от беспрецедентной ситуации в стране, где происходит рекордно долгий шатдаун.