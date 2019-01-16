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Американские СМИ переключили внимание с шатдауна в стране на окровавленный пластырь на руке Трампа
16 января 2019, 08:24 • 36 • В мире
Издание Politico, а также социальные сети горячо обсуждают здоровье лидера США, после того как заметили пластырь с кровью на его руке. Американские СМИ "забросили" тему шатдауна и переключили внимание на физические состояние Трампа.
Пластырь на руке американского лидера Дональда Трампа заставил врачей высказать слова беспокойства, сообщает Politico.
Пластырь был замечен на руке в прошлый четверг и в этот понедельник. На нём также были видны пятна крови.
Белый дом объяснил пластырь и кровь тем, что президент поранился во время игры с сыном.
Врачи же, изучавшие фотографию Трампа, высказывают множество гипотез, включая самые драматические.
Politico пишет, что Трамп в этом году пройдет ежегодное тотальное медицинское обследование, но его сроки еще не назначены.
Поднятие шумихи в прессе и в социальных сетях в связи с инцидентом с пластырем - хороший ход, чтобы отвлечь американцев от беспрецедентной ситуации в стране, где происходит рекордно долгий шатдаун.
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