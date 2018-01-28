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Американские СМИ: Пентагон заготовил для КНДР модернизированную "супербомбу"

28 января 2018, 02:54  •  157 • Политика
В США модернизировали крупнейшую неядерную бомбу.
В США взялись за модернизацию самой мощной неядерной авиабомбы в своём арсенале. Речь идёт о снаряде GBU-57, общая масса которой составляет свыше 13 тонн, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на американское военное ведомство.
Сообщается новая версия "супербомбы" станет ещё более эффективной против хорошо защищённых бункеров, расположенных глубоко под землёй. После сбрасывания снаряд сможет доставить почти 2,5 тонны взрывчатки на глубину до 61 метра. Бомбу планируется применять против подземных военных сооружений КНДР.
Отмечается, что из-за веса в 13 с лишним тонн GBU-57 может нести на себе только бомбардировщик B-2. В этом месяце сразу несколько таких самолётов были размещены на американской военной авиабазе на острове Гуам в Тихом океане. Ближе к КНДР находятся только военные базы США в Японии и Южной Корее.

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