Американские СМИ отобрали у ВСУ звание сильнейшей армии Европы и отдали его России

Вооружённые силы России признали сильнейшей армией Европы. Рейтинг составил американский журнал Business Insider. В список вошли 25 европейских стран, включая Украину, которая оказалась на самом дне первой десятки.

Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались такие факторы, как численность вооружения и техники, число военнослужащих, развитость страны в целом и другие. В итоге оказалось, что по мощи российская армия занимает первое место в Европе и второе по миру в целом, уступая лишь США.

Второй по силе армией Европы была названа Франция, а третья строчка рейтинга досталась Великобритании. Лидер Евросоюза, Германия, заняла лишь пятую строчку рейтинга. Украина оказалась в самом низу первой десятки.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко любит называть Вооружённые силы Украины (ВСУ) сильнейшей армией Европы. «Независимая оценка» США показала, что украинский лидер преувеличивает минимум в 10 раз.