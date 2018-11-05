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Американские СМИ отобрали у ВСУ звание сильнейшей армии Европы и отдали его России

05 ноября 2018, 23:09  •  91 • Политика
Россия возглавила рейтинг сильнейших армий Европы, по версии американских СМИ.
Вооружённые силы России признали сильнейшей армией Европы. Рейтинг составил американский журнал Business Insider. В список вошли 25 европейских стран, включая Украину, которая оказалась на самом дне первой десятки.
Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались такие факторы, как численность вооружения и техники, число военнослужащих, развитость страны в целом и другие. В итоге оказалось, что по мощи российская армия занимает первое место в Европе и второе по миру в целом, уступая лишь США.
Второй по силе армией Европы была названа Франция, а третья строчка рейтинга досталась Великобритании. Лидер Евросоюза, Германия, заняла лишь пятую строчку рейтинга. Украина оказалась в самом низу первой десятки.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко любит называть Вооружённые силы Украины (ВСУ) сильнейшей армией Европы. «Независимая оценка» США показала, что украинский лидер преувеличивает минимум в 10 раз.

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