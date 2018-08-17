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Американские СМИ обвинили RT в понижении популярности демократов
17 августа 2018, 22:09 • 38 • Политика
Издание The Atlantic заявило, что #WalkAway — интернет-кампания бывших избирателей-демократов, разочаровавшихся в собственной партии — инициирована RT.
Американское издание The Atlantic выпустило новую алармистскую статью о «вмешательстве России в выборы в США». На этот раз речь идет об угрозе, которую российские агенты и, конкретнее говоря, информагентство Russia Today представляет для промежуточных выборов в американский конгресс.
Согласно изданию, именно Кремль стоит за общественным движением, ассоциируемым с тегом #WalkAway. В реальности данное движение состоит из избирателей-демократов, решивших оставить ряды своей партии, разочаровавшись в ее политике.
В подаче The Atlantic, впрочем, оно подается как попытка России и RT всеми правдами и неправдами ослабить Демократическую партию США, чтобы не допустить попадания в Конгресс США «антипутинских» кандидатов.
В RT уже отреагировали на этот выпад. «Любые новости, которые RT рассказывает про США, могут использоваться против нас и считаться вмешательством», — сетуют там на новую редакторскую политику The Atlantic.
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