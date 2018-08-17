Американские СМИ обвинили RT в понижении популярности демократов

Американское издание The Atlantic выпустило новую алармистскую статью о «вмешательстве России в выборы в США». На этот раз речь идет об угрозе, которую российские агенты и, конкретнее говоря, информагентство Russia Today представляет для промежуточных выборов в американский конгресс.

Согласно изданию, именно Кремль стоит за общественным движением, ассоциируемым с тегом #WalkAway. В реальности данное движение состоит из избирателей-демократов, решивших оставить ряды своей партии, разочаровавшись в ее политике.

В подаче The Atlantic, впрочем, оно подается как попытка России и RT всеми правдами и неправдами ослабить Демократическую партию США, чтобы не допустить попадания в Конгресс США «антипутинских» кандидатов.

В RT уже отреагировали на этот выпад. «Любые новости, которые RT рассказывает про США, могут использоваться против нас и считаться вмешательством», — сетуют там на новую редакторскую политику The Atlantic.