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Американские СМИ нашли следующую цель ИГ на Ближнем Востоке
01 ноября 2018, 02:09 • 13 • Политика
Нестабильная внутренняя ситуация в Иордании создает угрозу экспорта терроризма на территорию королевства, пишет National Interest.
Иордания может быть следующей страной, которая подвергнется нападению «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещенная в России террористическая организация). Подобная возможность была отмечена в статье американского интернет-издания National Interest.
Так, авторы материала указывают, что за последние годы Иордания получила репутацию одного из ключевых партеров США в борьбе с ИГ и другими международными террористическими организациями. Подобная слава ставит королевство в серьезную опасность.
Эта угроза тем более реальна, учитывая, что три тысячи действующих боевиков ИГ — это выходцы из Иордании. В случае, если они вернутся на родину, правительство страны могут ожидать самые неприятные последствия.
Вдобавок к этому внутренняя обстановка в Иордании крайне нестабильна. Страна испытывает проблемы, связанные с высоким уровнем безработицы, нищетой, слабостью государственной вертикали власти и религиозным экстремизмом. Все это создает серьезную угрозу безопасности Иорданского Королевства, считает National Interest.
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