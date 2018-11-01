Американские СМИ нашли следующую цель ИГ на Ближнем Востоке

Иордания может быть следующей страной, которая подвергнется нападению «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещенная в России террористическая организация). Подобная возможность была отмечена в статье американского интернет-издания National Interest.

Так, авторы материала указывают, что за последние годы Иордания получила репутацию одного из ключевых партеров США в борьбе с ИГ и другими международными террористическими организациями. Подобная слава ставит королевство в серьезную опасность.

Эта угроза тем более реальна, учитывая, что три тысячи действующих боевиков ИГ — это выходцы из Иордании. В случае, если они вернутся на родину, правительство страны могут ожидать самые неприятные последствия.

Вдобавок к этому внутренняя обстановка в Иордании крайне нестабильна. Страна испытывает проблемы, связанные с высоким уровнем безработицы, нищетой, слабостью государственной вертикали власти и религиозным экстремизмом. Все это создает серьезную угрозу безопасности Иорданского Королевства, считает National Interest.