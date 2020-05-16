Американские СМИ нашли, где скрывается Ким Чен Ын: Доказательство - лодка

Глава КНДР Ким Чен Ын находится на своей вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря в районе пляжного курорта Вонсан-Кальма. Об этом пишет американское издание New York Post.

В качестве доказательства газета приводит свидетельские показания о том, что последние пару недель близ закрытого курорта было замечено несколько лодок. И, согласно снимкам со спутника, одна из этих лодок в настоящее время стоит близ виллы северокорейского лидера.

"Это может указывать на то, что Ким Чен Ын уже находится в своей резиденции или прибудет туда в ближайшее время", - цитирует РИА ФАН статью New York Post.

Напомним, что ранее американские СМИ наперебой писали о том, что Ким Чен Ын умер во время операции. При этом все ссылались на некие данные американской разведки. Однако глава КНДР появился вполне живым и здоровым на открытии завода по производству удобрений, посрамив всех, кто заявлял о его смерти.