Американские силовики берут Украину под прямое управление • 55 • Украина

В то время, когда внимание отечественной общественности, СМИ и политиков оказалось намертво приковано к становящимся все более драматичными событиям в Белоруссии, угроза к российским границам подкралась, как писал известный кумир пионеров «откуда не ждали»...



На Украине без особой огласки происходят события, которые вполне могут иметь для нашей страны весьма неприятные последствия. Судя по поступающей из «нэзалэжной» информации, она из статуса постоянного, но относительно самостоятельного (хотя бы внешне) форпоста для ведения подрывных действий против России, окончательно превращается в структурное подразделение американских «силовых» ведомств, напрямую руководимое представителями армии и спецслужб США.



Вдобавок резко активизируется и расширяется снабжение украинской армии вооружениями и техникой стандартов НАТО, причем уже далеко не завалящими и списанными образцами таковой, а вполне современными единицами. Просто так подобные движения не делаются.



Не пустим Киев в НАТО? Да ему туда уже и не нужно...



Следует, наконец, признать – все разговоры наших политиков и государственных деятелей относительно «недопустимости наступления Североатлантического альянса на Восток» вообще и категорической неприемлемости для Москвы втягивания в этот военно-политический блок конкретно Украины, так и остались, к сожалению, лишь пустыми словесами. Впрочем, вряд ли стоило ожидать иного с учетом того, к чему сводилось максимальное «противодействие» российских властей превращению бывшей братской республики (начавшееся, будем откровенны, задолго до «майдана») в часть военной структуры Запада, по определению направленной против России. «Выражение глубокой озабоченности», «строгие предупреждения о возможных последствиях» и тому подобные, ничего в реальности не означающие заявления, на которые ни на Западе, ни на Украине давным-давно никто не обращает внимание.



Раз за разом из Москвы звучали «отрезвляющие» слова о том, что «Украину в НАТО не примут», а все обещания и авансы, раздаваемые ей североатлантистами, являются обманом. Самое интересное, что данные утверждения – святая правда! Вот только никому от этого не легче. Не являясь формально членом Альянса, «нэзалэжная» де-факто уже стала не просто его частью, а самым активным передовым отрядом на антироссийском «фронте». К примеру, ВСУ в нынешнем году прошли реорганизацию командных структур по натовской J-структуре (от термина Joint, то есть, объединенная). Пустое бахвальство, бездумное обезьянничанье, карго-культ? А вот и ничего подобного. Замучавшись с местными буйными аборигенами, от которых ничего путного не добиться, сколько их не муштруй и не вооружай, американские командиры и кураторы решили пойти единственным оставшимся путем – возглавить все лично.



Судя по всему, в самое ближайшее время Вашингтон в буквальном смысле слова намерен «перевести на ручное управление» украинскую армию и спецслужбы. А следовательно – и всю «нэзалэжную», в глазах стратегов из США являющуюся лишь необязательным приложением к поставляемому ею «пушечному мясу». Данное утверждение – вовсе не домыслы, и не предположения даже. С более чем стопроцентной точностью они подтверждаются фактами, которые я намерен огласить ниже.



Итак: уже в октябре нынешнего года (можно не сомневаться, вне всякой зависимости от предвыборных и поствыборных страстей в самих США), в Киев начнутся поставки из-за океана IT-оборудования специальных образцов, предназначенного не только для тамошнего Министерства обороны, но и для всех прочих значительных военных объектов страны. Что в этой информации обращает на себя внимание прежде всего? Поставку и установку всего комплекса компьютерного сетевого оборудования – от главных серверов до последнего коммутационного устройства, будет осуществлять американская фирма Mission Support and Test Services, LLC (MSTS), известная большим опытом работ по созданию сверхзащищенных компьютерных сетей. Самое интересное, что при этом данная компания является лишь субподрядчиком. В роли заказчика выступает Национальное управление по ядерной безопасности, входящее в состав Министерства энергетики США. Казалось бы – насквозь мирный правительственный орган, однако так могут считать лишь те, кто совершенно не осведомлен об истинной структуре и задачах этого ведомства. Управления разведки и контрразведки были созданы в этой «конторе» уже в момент его образования и процветают по сей день. Также на американском Минэнерго лежит полная ответственность за разработку и производство ядерного оружия. В общем – Пентагон, только энергетический.



К войне с Россией будьте готовы?



Спрашивается: за каким, простите, лешим американскому Минэнерго вдруг потребовалось не просто устанавливать в «нэзалэжной» сетевое оборудование, имеющее высочайший уровень безопасности, но делать это для тамошних вояк? Еще понятно, если бы объектом заботы энергетиков из США стала печально известная всему миру Чернобыльская АЭС или другие украинские атомные электростанции, находящиеся сегодня, что греха таить, в угрожающе плачевном состоянии. Однако это совершенно не так – в объявленном MSTS тендере, целью которого является поиск непосредственных исполнителей для описанных выше работ, в качестве основного места их проведения названа не Припять, а Киев, и помимо него указаны «различные учреждения и объекты министерства обороны, расположенные на всей украинской территории». Более того, потенциальные соискатели вакансий, имеющие украинское гражданство, непременно должны иметь «допуск на любой военный объект» у себя в стране. Американские же специалисты, участвующие в проекте, обязаны обладать допуском к военной тайне, соответствующим классификации NATO SECRET. Фактически, высший уровень, серьезнее которого в Альянсе только COSMIC TOP SECRET, некоторыми экспертами почитаемый за чистую фантастику.



Более того, в опубликованных на официальных сайтах соответствующих ведомств документах черным по белому указывается: цель планируемых работ – расширение специальной командной компьютерной сети ВСУ. Странно, не правда ли? В армии «нэзалэжной» не имеется ни единого ядерного боеприпаса, даже самого завалященького. При чем тут американское Национальное управление по ядерной безопасности?! Ответов может быть несколько. Во-первых, данная структура, насколько известно, очень серьезно занимается темой военных действий в киберпространстве. По официальным данным – отражением враждебных США хакерских атак. Но это – по официальным... Шпионская деятельность НУЯБ, собственно говоря, никогда особо не скрывалась и не отрицалась. Вот вам и резоны...



Однако все может быть еще проще. В Соединенных Штатах при их обилии самых разнообразных «силовых» структур, зачастую «перекрывающих», а то и вовсе дублирующих функции друг друга, задачи военного характера вовсе не обязательно могут решаться людьми, состоящими в штате Пентагона. Судя по всему, Вашингтон сделал далеко идущие выводы из событий августа 2008 года, когда в грузинской армии за считанные дни развалилась вся система командования и настал такой, мягко говоря бедлам, что ее «доблестные» воины пускались наутек при виде собственных танков. Если учесть, на кого именно США, судя по всему, твердо намерены натравить Украину, взятие ее вооруженных сил под полный собственный контроль – решение более чем закономерное.



Сейчас, по оценкам американских (и не только) военных специалистов в ВСУ в этой сфере царят полнейшие «разброд и шатание», что называется, сверху донизу, от высших штабных структур до полевых подразделений. В том, что «нити» от раскинутых по Украине военных компьютерных сетей будут тянуться в Соединенные Штаты, к истинным командирам и начальникам, сомнений не может быть ни малейших. Отсюда и выводы – крайне неутешительные. Слишком многие факты, даже каждый сам по себе, а тем более, объединенные воедино, свидетельствуют о том, что заокеанские хозяева взяли курс на форсированную подготовку Украины к военному конфликту. Судя по тому, какого уровня проводятся мероприятия, речь идет даже не о готовящейся попытке «деоккупации» Донбасса. Ставки намного серьезнее. Галичане в ужасе: «Пророссийские не хотят вымирать, вынесем их вперед ногами»



Приведу еще пример по теме – в ходе проводившихся под чутким руководством американских инструкторов (имеющихся сейчас едва ли не в каждом сколько-нибудь значительном подразделении ВСУ) на Юге Украины, в Николаевской области учений задействовались не только армейские подразделения, но также и значительные силы пограничников и служащих Национальной гвардии. Естественно, отрабатывали «отражение русского десанта», делая это в подозрительной и опасной близости от рубежей Крыма. Это говорит о том, что на военное противостояние с нашей страной США нацеливают не только ВСУ, но, по сути, все до единой «силовые» структуры «нэзалэжной». Мелочиться там не собираются, беря курс на тотальную мясорубку. О поставках вооружений и техники даже говорить не приходится. Не так давно украинское Минобороны отчиталось о том, что «полностью обеспечено необходимыми боеприпасами», в первую очередь – благодаря более чем щедрым поставкам из-за рубежа. Можно сколько угодно ерничать по поводу получения Киевом статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями, но не стоит забывать, что он, к примеру, дает возможность использовать для военных закупок потенциал Агентства поддержки логистики и закупок НАТО (NSPA), чем Украина вовсю и пользуется. И это – вдобавок к прямым поставкам вооружений из США, к примеру, тех же FGM-148E – последней модификации боеприпасов к ПТРК Javelin. На очереди – современные катера, противокорабельные ракеты и бог знает, что еще.



Официальным представителям России пора, пожалуй, прекратить изощряться в остроумии, рассуждая на тему того, что «Украина ничего не получит от сотрудничества с НАТО». «Получит – не получит...» За это пусть у Киева голова болит! Нам-то какая разница, будет «нэзалэжная» официально числиться в НАТО или нет, если ее армия и спецслужбы уже полностью управляются военным руководством блока, абсолютно ему подконтрольны? Если в тамошнем Генштабе готовы выполнить совершенно любой приказ, пусть даже и самоубийственный, исходящий от «старших партнеров с Запада» и даже не подумают его ослушаться? Не в формальном членстве дело...



Москве стоит осознать, что Россия получила у себя буквально под боком полномасштабную военную инфраструктуру Североатлантического альянса, и, в первую очередь, США. Не просто инфраструктуру, а направленный конкретно в ее сердце клинок. Пусть не слишком острый, зазубренный и местами ржавый, но при этом несущий вполне реальную опасность. Тем более, если направляться это оружие будет непосредственно рукой американских генералов.

В то время, когда внимание отечественной общественности, СМИ и политиков оказалось намертво приковано к становящимся все более драматичными событиям в Белоруссии, угроза к российским границам подкралась, как писал известный кумир пионеров «откуда не ждали»...На Украине без особой огласки происходят события, которые вполне могут иметь для нашей страны весьма неприятные последствия. Судя по поступающей из «нэзалэжной» информации, она из статуса постоянного, но относительно самостоятельного (хотя бы внешне) форпоста для ведения подрывных действий против России, окончательно превращается в структурное подразделение американских «силовых» ведомств, напрямую руководимое представителями армии и спецслужб США.Вдобавок резко активизируется и расширяется снабжение украинской армии вооружениями и техникой стандартов НАТО, причем уже далеко не завалящими и списанными образцами таковой, а вполне современными единицами. Просто так подобные движения не делаются.Следует, наконец, признать – все разговоры наших политиков и государственных деятелей относительно «недопустимости наступления Североатлантического альянса на Восток» вообще и категорической неприемлемости для Москвы втягивания в этот военно-политический блок конкретно Украины, так и остались, к сожалению, лишь пустыми словесами. Впрочем, вряд ли стоило ожидать иного с учетом того, к чему сводилось максимальное «противодействие» российских властей превращению бывшей братской республики (начавшееся, будем откровенны, задолго до «майдана») в часть военной структуры Запада, по определению направленной против России. «Выражение глубокой озабоченности», «строгие предупреждения о возможных последствиях» и тому подобные, ничего в реальности не означающие заявления, на которые ни на Западе, ни на Украине давным-давно никто не обращает внимание.Раз за разом из Москвы звучали «отрезвляющие» слова о том, что «Украину в НАТО не примут», а все обещания и авансы, раздаваемые ей североатлантистами, являются обманом. Самое интересное, что данные утверждения – святая правда! Вот только никому от этого не легче. Не являясь формально членом Альянса, «нэзалэжная» де-факто уже стала не просто его частью, а самым активным передовым отрядом на антироссийском «фронте». К примеру, ВСУ в нынешнем году прошли реорганизацию командных структур по натовской J-структуре (от термина Joint, то есть, объединенная). Пустое бахвальство, бездумное обезьянничанье, карго-культ? А вот и ничего подобного. Замучавшись с местными буйными аборигенами, от которых ничего путного не добиться, сколько их не муштруй и не вооружай, американские командиры и кураторы решили пойти единственным оставшимся путем – возглавить все лично.Судя по всему, в самое ближайшее время Вашингтон в буквальном смысле слова намерен «перевести на ручное управление» украинскую армию и спецслужбы. А следовательно – и всю «нэзалэжную», в глазах стратегов из США являющуюся лишь необязательным приложением к поставляемому ею «пушечному мясу». Данное утверждение – вовсе не домыслы, и не предположения даже. С более чем стопроцентной точностью они подтверждаются фактами, которые я намерен огласить ниже.Итак: уже в октябре нынешнего года (можно не сомневаться, вне всякой зависимости от предвыборных и поствыборных страстей в самих США), в Киев начнутся поставки из-за океана IT-оборудования специальных образцов, предназначенного не только для тамошнего Министерства обороны, но и для всех прочих значительных военных объектов страны. Что в этой информации обращает на себя внимание прежде всего? Поставку и установку всего комплекса компьютерного сетевого оборудования – от главных серверов до последнего коммутационного устройства, будет осуществлять американская фирма Mission Support and Test Services, LLC (MSTS), известная большим опытом работ по созданию сверхзащищенных компьютерных сетей. Самое интересное, что при этом данная компания является лишь субподрядчиком. В роли заказчика выступает Национальное управление по ядерной безопасности, входящее в состав Министерства энергетики США. Казалось бы – насквозь мирный правительственный орган, однако так могут считать лишь те, кто совершенно не осведомлен об истинной структуре и задачах этого ведомства. Управления разведки и контрразведки были созданы в этой «конторе» уже в момент его образования и процветают по сей день. Также на американском Минэнерго лежит полная ответственность за разработку и производство ядерного оружия. В общем – Пентагон, только энергетический.Спрашивается: за каким, простите, лешим американскому Минэнерго вдруг потребовалось не просто устанавливать в «нэзалэжной» сетевое оборудование, имеющее высочайший уровень безопасности, но делать это для тамошних вояк? Еще понятно, если бы объектом заботы энергетиков из США стала печально известная всему миру Чернобыльская АЭС или другие украинские атомные электростанции, находящиеся сегодня, что греха таить, в угрожающе плачевном состоянии. Однако это совершенно не так – в объявленном MSTS тендере, целью которого является поиск непосредственных исполнителей для описанных выше работ, в качестве основного места их проведения названа не Припять, а Киев, и помимо него указаны «различные учреждения и объекты министерства обороны, расположенные на всей украинской территории». Более того, потенциальные соискатели вакансий, имеющие украинское гражданство, непременно должны иметь «допуск на любой военный объект» у себя в стране. Американские же специалисты, участвующие в проекте, обязаны обладать допуском к военной тайне, соответствующим классификации NATO SECRET. Фактически, высший уровень, серьезнее которого в Альянсе только COSMIC TOP SECRET, некоторыми экспертами почитаемый за чистую фантастику.Более того, в опубликованных на официальных сайтах соответствующих ведомств документах черным по белому указывается: цель планируемых работ – расширение специальной командной компьютерной сети ВСУ. Странно, не правда ли? В армии «нэзалэжной» не имеется ни единого ядерного боеприпаса, даже самого завалященького. При чем тут американское Национальное управление по ядерной безопасности?! Ответов может быть несколько. Во-первых, данная структура, насколько известно, очень серьезно занимается темой военных действий в киберпространстве. По официальным данным – отражением враждебных США хакерских атак. Но это – по официальным... Шпионская деятельность НУЯБ, собственно говоря, никогда особо не скрывалась и не отрицалась. Вот вам и резоны...Однако все может быть еще проще. В Соединенных Штатах при их обилии самых разнообразных «силовых» структур, зачастую «перекрывающих», а то и вовсе дублирующих функции друг друга, задачи военного характера вовсе не обязательно могут решаться людьми, состоящими в штате Пентагона. Судя по всему, Вашингтон сделал далеко идущие выводы из событий августа 2008 года, когда в грузинской армии за считанные дни развалилась вся система командования и настал такой, мягко говоря бедлам, что ее «доблестные» воины пускались наутек при виде собственных танков. Если учесть, на кого именно США, судя по всему, твердо намерены натравить Украину, взятие ее вооруженных сил под полный собственный контроль – решение более чем закономерное.Сейчас, по оценкам американских (и не только) военных специалистов в ВСУ в этой сфере царят полнейшие «разброд и шатание», что называется, сверху донизу, от высших штабных структур до полевых подразделений. В том, что «нити» от раскинутых по Украине военных компьютерных сетей будут тянуться в Соединенные Штаты, к истинным командирам и начальникам, сомнений не может быть ни малейших. Отсюда и выводы – крайне неутешительные. Слишком многие факты, даже каждый сам по себе, а тем более, объединенные воедино, свидетельствуют о том, что заокеанские хозяева взяли курс на форсированную подготовку Украины к военному конфликту. Судя по тому, какого уровня проводятся мероприятия, речь идет даже не о готовящейся попытке «деоккупации» Донбасса. Ставки намного серьезнее.Приведу еще пример по теме – в ходе проводившихся под чутким руководством американских инструкторов (имеющихся сейчас едва ли не в каждом сколько-нибудь значительном подразделении ВСУ) на Юге Украины, в Николаевской области учений задействовались не только армейские подразделения, но также и значительные силы пограничников и служащих Национальной гвардии. Естественно, отрабатывали «отражение русского десанта», делая это в подозрительной и опасной близости от рубежей Крыма. Это говорит о том, что на военное противостояние с нашей страной США нацеливают не только ВСУ, но, по сути, все до единой «силовые» структуры «нэзалэжной». Мелочиться там не собираются, беря курс на тотальную мясорубку. О поставках вооружений и техники даже говорить не приходится. Не так давно украинское Минобороны отчиталось о том, что «полностью обеспечено необходимыми боеприпасами», в первую очередь – благодаря более чем щедрым поставкам из-за рубежа. Можно сколько угодно ерничать по поводу получения Киевом статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями, но не стоит забывать, что он, к примеру, дает возможность использовать для военных закупок потенциал Агентства поддержки логистики и закупок НАТО (NSPA), чем Украина вовсю и пользуется. И это – вдобавок к прямым поставкам вооружений из США, к примеру, тех же FGM-148E – последней модификации боеприпасов к ПТРК Javelin. На очереди – современные катера, противокорабельные ракеты и бог знает, что еще.Официальным представителям России пора, пожалуй, прекратить изощряться в остроумии, рассуждая на тему того, что «Украина ничего не получит от сотрудничества с НАТО». «Получит – не получит...» За это пусть у Киева голова болит! Нам-то какая разница, будет «нэзалэжная» официально числиться в НАТО или нет, если ее армия и спецслужбы уже полностью управляются военным руководством блока, абсолютно ему подконтрольны? Если в тамошнем Генштабе готовы выполнить совершенно любой приказ, пусть даже и самоубийственный, исходящий от «старших партнеров с Запада» и даже не подумают его ослушаться? Не в формальном членстве дело...Москве стоит осознать, что Россия получила у себя буквально под боком полномасштабную военную инфраструктуру Североатлантического альянса, и, в первую очередь, США. Не просто инфраструктуру, а направленный конкретно в ее сердце клинок. Пусть не слишком острый, зазубренный и местами ржавый, но при этом несущий вполне реальную опасность. Тем более, если направляться это оружие будет непосредственно рукой американских генералов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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