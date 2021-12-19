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Американские сенаторы устроили публичную перепалку из-за "Северного потока - 2"

19 декабря 2021, 19:10  •  26 • Политика
Тед Круз. Фото: Chip Somodevilla - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Республиканец назвал "мальчиком" представителя партии Байдена и попросил, чтобы тот не мешал работать взрослым людям
Американские сенаторы устроили перепалку в социальных сетях – причиной раздора оказалось голосование по поводу принятия санкционных мер в отношении "Северного потока – 2".
Так, конгрессмен Эрик Сволвелл из Демократической партии выразил возмущение по поводу действий своего коллеги-республиканца Теда Круза – тот вознаменился приостановить утверждение кандидатур на посты в Государственный департамент от президента Соединенных Штатов Джо Байдена, пока те не примут санкции в отношении проекта. Политик написал на своей странице в социальной сети Twitter, что Круз проводит политику, не соответствущую нормам демократии.
"И это называется системой, когда один человек способен остановить все дипломатические процессы?" – негодует Сволвелл. 
В ответ республиканец решил поглумиться, заявив, чтобы ему не мешали работать.
"Тише, мальчик. Здесь работают взрослые дяди", – написал Круз в своем Twitter.
Hush child.

The adults are working. https://t.co/TVgvPU9YMt
— Ted Cruz (@tedcruz) December 17, 2021
Известно, что Круз представил проект, предполагающий введение очередных санкций против "Северного потока – 2". Голосование по его документу пройдет до середины января 2022 года. Позднее остальные американские чиновники подключились к устроенному публичному спору из-за проекта санкциий в отношении "Северного потока – 2". Демократы обвиняют сенатора-республиканца в саботировании интересов Соединенных Штатов, а ряд официальных лиц заявили, что у того нет ни одного друга.
Ранее между республиканцами и демократами произошла не менее громкая публичная ссора – сенатор от демократов Джин Шахин заявила, что ее чрезвычайно задели слова республиканца Тома Коттона, обвинившего коллегу в "мягком" отношении к Российской Федерации.

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