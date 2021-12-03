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Американские сенаторы устроили перепалку из-за слов о Путине

03 декабря 2021, 21:35  •  112 • Политика
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Политик не стерпела обвинений в "мягкости" по отношению к России
Представитель демократов, сенатор Джин Шахин осадила своего коллегу из республиканской патии Тома Коттона, заявив, что враждует с Российской Федерацией и ее президентом куда больше, в отличие от коллег.
Изначально Коттон обратил внимание на приостановку администрацией Белого дома санкций в отношении участников "Северного потока – 2". Республиканец заявил, что Вашингтон во главе с Байденом неким образом потакает интересам Кремля. Сенатор призвал демократов оказать влияние на действующего президента США, а также обеспечить соблюдение излюбленных спичрайтерами "красных линий" со стороны России.
Позднее слово взяла Шахин, заявившая, что слова Коттона ее задели – она лично столкнулась с отказом российских властей в выдаче визы из-за своей риторики.
"Вам он не отказывал! Так что не нужно говорить мне о мягкости в отношении России. Ваши аргументы будут уничтожены", – с гневом заявила Шахин.
Известно, что Шахин получила запрет на въезд на территорию Российской Федерации в 2017 году. По сообщениям посольства, ее имя фигурирует в "черном списке", который российская сторона сформировала в ответ на американские санкционные меры. Дипломатическое ведомство указывало, что Кремль многократно предлагал американским коллегам отказаться от подобных мер, чтобы не навредить внешней политике.
My gracious Jeanne Shaheen just handed Tom Cotton his own posterior on the Senate floor.pic.twitter.com/sPkPpSpbiR
— TrumpsTaxes (@TrumpsTaxes) December 3, 2021
Ранее республиканец Тед Круз заявил, что для эффективного воздействия на Россию необходимо принять новые санкции в отношении участников "Северного потока – 2". После многочасового заседания, утверждающего бюджет на 2022 год, сенаторы решили провести голосование по утверждению кандидатур в Госдеп, предложенных Байденом. Круз, однако, заявил, что ничего не собирается выдвигать, пока Белый дом не введет новые санкции против "Северного потока – 2".

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