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Американские сенаторы разругались из-за России и Порошенко

16 декабря 2020, 22:55  •  21 • Политика
Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Скандал в Вашингтоне разгорелся из-за "слива" депутата Рады
Американские сенаторы республиканец Рон Джонсон вступил в спор с демократом Гэри Питерсом на слушаниях в комитете по поводу того, кто именно распространяет "дезинформацию" из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Джонсон заметил, что члены Демпартии, включая Питерса, вовлечены в создание доклада разведки о якобы российской дезинформации. Сам документ должен был быть засекречен, но его слили в СМИ. Республиканцев сенатора Чака Грассли и самого Джонсона обвинили в распространении дезы от РФ, которую они, опять же, якобы получали от депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.
"Я никогда не слышал даже об этом человеке... Это унизительно! Дезинформация, ложь, ложные обвинения идут как раз от сенатора Питерса. Не могу сидеть рядом и слушать все это", – возопил Джонсон в сенате.
В ответ демократ заявил, что не имеет никакого отношения к созданию доклада разведчиков. Однако неуемный республиканец на повышенных тонах объявил, что тот лгал в СМИ и продолжает лгать в сенате.
"Господин председатель, не превращайте заседание в место, где вы можете высказаться о своих печалях. Не знаю, в какую кроличью нору вы спустились и откуда все это взяли", – дал отпор коллеге Питерс.
Но Джонсон все одно заявил, что демократ лжет.
В мае и сентябре Андрей Деркач обнародовал две части записей телефонных разговоров возможно пятого президента Украины Петра Порошенко и ныне избранного лидера США Джо Байдена. По утверждению украинского депутата, все о чем на пленках говорят персонажи свидетельствует о международной коррупции и госизмене экс-главы Незалежной.

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