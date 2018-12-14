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Американские сенаторы определили "виноватого" в гибели оппозиционного журналиста Хашкаджи

14 декабря 2018, 03:39  •  67 • В мире
В резолюции, единогласно принятой в сенате США, вся ответственность за смерть журналиста возложена на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.
Американские сенаторы в четверг, 13 декабря, единогласно приняли резолюцию, в которой виновным в гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи признали наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.
Как сообщает агентство Reuters, сенаторы также призвали власти СА привлечь к ответственности всех тех, кто причастен к смерти журналиста.
Напомним, Джамаль Хашкаджи, постоянный критик политики, проводимой Эр-Риядом, исчез во время посещения генконсульства СА, расположенного в Стамбуле. Произошло это 2 октября текущего года. 20 октября власти Саудовской Аравии сообщили, что журналиста убили, а произошло это в ходе какого-то конфликта, случившегося в здании консульства.
Это убийство получило широкую огласку в мире. От правительства Саудовской Аравии лидеры ведущих стран потребовали провести тщательное и максимально прозрачное раследование этого трагического инцидента.
Об этом сообщает ТАСС

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