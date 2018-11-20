Американские сенаторы написали донос на российского кандидата на пост главы Интерпола

Представители Сената США заявили, что российский кандидат на пост главы Интерпола «лично был вовлечен в стратегию запугивания». Они настаивают, что Александр Прокопчук от имени России будет «злоупотреблять Интерполом». Свои заявления американские сенаторы оформили в письмо президенту США Дональду Трампу. По сути своей, оно является доносом - там содержатся голословные обвинения, ничем не подкрепленные.

Группа американских сенаторов - среди них четыре человека - настаивает, чтобы администрация президента США Дональда Трампа и генассамблея Интерпола выступили против кандидатуры Александра Прокопчука, который является одним из кандидатов на должность главы организации Интерпола. По мнению политиков, Прокопчук - это «лисица в курятнике».

Сам текст обращения один из сенаторов разместил на своем сайте.

«Избрать генерал-майора Александра Прокопчука новым главой Интерпола - все равно что запустить лисицу в курятник», - говорится в открытом письме.

Сенаторы считают, что Россия «на постоянной основе злоупотребляет Интерполом». И все для того, чтобы «свести счеты с политическими противниками, диссидентами и журналистами».

«Александр Прокопчук лично был вовлечен в стратегию запугивания, которая в конечном счете направлена на ослабление демократических институтов и усиление авторитарного режима президента России Владимира Путина», - говорится в послании. Свое абсурдное заявление сенаторы не подкрепляют доказательной базой.

Напомним, в конце лета они выступали с инициативой ограничить право России использовать механизм вынесения так называемых красных уведомлений Интерпола из-за того, что Москва якобы «злоупотребляет этой возможностью».

Позицию сенаторов максимально коротко оценил публицист Армен Гаспарян. На личной странице в социальной сети Twitter он написал: «Как же это демократично!»

Кстати, ранее украинские представители также решили выступить против российского кандидата. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина может выйти из Интерпола, если главой организации изберут Прокопчука.

«В случае если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО (International Criminal Police Organization, Интерпол)», - написал украинский министр в Twitter.

Но как бы Киев ни горячился, фаворитом в борьбе за должность остается именно кандидат от России Александр Прокопчук. Британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что нет никакой возможности помешать российскому кандидату занять руководящий пост в организации. В этой связи журналисты посоветовали Западу заранее смириться с кандидатурой Прокопчука.