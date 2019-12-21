Американские санкции против «Северного потока-2» - это момент истины для Европы

Сразу два события, произошедшие в ночь на эту субботу, превратили ее в один из главных (в информационном плане) дней уходящего и месяца, и года. Россия, Украина и Еврокомиссия подписали трехстороннее соглашение о транзите газа из РФ в Евросоюз через украинскую ГТС в ближайшие годы. И президент Трамп подписал закон об оборонном бюджете, в который американские парламентарии вписали отдельными статьями санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

Компания Allseas, базирующаяся в Швейцарии (именно ей принадлежит судно-трубоукладчик, укладывающее газопровод по дну Балтики) уже заявила, что приостановила работу по прокладке труб до получения разъяснений. Американцы пошли на самый жесткий вариант, заявив, что решение о санкциях вступает в силу немедленно после подписания закона Трампом, а не по истечении месячного срока, как положено в таких случаях, чтобы компании могли провести комплекс работ по выходу из контракта, сворачиванию своей деятельности. По сути, США сыграли в детскую игру «Замри!».

Трамп подписал закон об оборонном бюджете, в который американские парламентарии вписали отдельными статьями санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РОССИЯ – УКРАИНА – ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Характерно, что на Украине, если судить по соцсетям, по этим двум поводам в отдельности и «в комплекте» испытывают существенно меньше радости, чем определенные круги в нашей стране, смакующие «украинскую перемогу» и торжествующе злорадствующие по поводу «катастрофического поражения» России. «Нагнули, унизили, обтекаем», - это лишь малая часть того, что встречаешь на просторах Рунета, пробираясь через очередные плачи о необходимости «платить и каяться».

Но так ли плачевно все обстоит, как это пытаются представить «плачущие» сквозь нескрываемую радость «люди со светлыми лицами»? Начнем с украинского транзита.

Если кто забыл, то я напомню, что Владимир Путин никогда не говорил о категоричном отказе России от транзита газа в Европу через Украину. Он лишь всегда подчеркивал, что это вопрос исключительно коммерческого характера, в который не надо вносить политические подоплеки, и транзит должен осуществляться на выгодных условиях. Вышедший после переговоров вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак заявил, что о новом контракте, который будет подписан еще до Нового года, стороны договорились на выгодных условиях. В придачу к этому украинская стороны сообщила, что «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 3 млрд. долларов по решению Стокгольмского арбитража. Так что, Украина может праздновать победу?

Леонид Слуцкий: Лучше всего перенести ООН из Нью-Йорка в Крым! Россия и Украина достигли принципиальной договоренности по новому контракту на транзит газа. На встрече в Берлине: вице-президент Еврокомиссии Маро эф Ови, министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики Украины Алексей ОршельФото: GLOBAL LOOK PRESS

По 3 миллиардам сообщил пока только Киев. С российской стороны подтверждений пока нет, но даже если все обстоит и так, то поводов для празднования перемоги особых не вижу. Поскольку, если Россия и должна Украине эти деньги (2,6 млрд. долларов + пени), то Украина обязана вернуть России 4,5 млрд. (3 млрд. евробондов + пени). Баланс не в пользу Киева. К тому же, Украина обязалась прекратить все судебные споры по газовым вопросам. Да, в одном случае речь идет о споре хозяйствующих субъектов, а во втором – о суверенном долге. Но, поскольку и «Нафтогаз» и «Газпром» - бюджетообразующие госкомпании, в определенной степени эта разница в статусах долгов нивелируется.

Теперь по транзиту. Не стоит отрицать, что России на данный момент транзит через Украину не просто важен, а необходим. Поскольку по долгоиграющим контрактам с Европой «Газпром» обязан поставлять оговоренные в них объемы газа вне зависимости от обстоятельств. Иначе российскую компанию ждут большие штрафы и пени. Заключив договор, «Газпром» в очередной раз доказал свою надежность как поставщика. Что, кстати, уже после окончания переговоров особо отметила Еврокомиссия.

Единственное, что на данный момент известно о контракте по транзиту, что он заключен не на 10 лет, как хотел Киев, а на 5. По всей видимости, более долгий срок не актуален, в первую очередь, из-за полной неясности будущего Украины. Кстати, скорее всего, в Киеве уже в ближайшие дни начнется активная борьба против достигнутых договоренностей, и если что-то им угрожает на данный момент, то исключительно украинская нестабильность. По поступившим из российской компании данным, объем транзита через Украину в будущем году составит порядка 65 млрд. кубометров. Это, безусловно, весьма значительный показатель, однако он существенно меньше прокачанных через украинскую ГТС 90 млрд. кубов в 2017-м. В 2021-2024 годах ежегодный объем транзита снизится до 40 млрд, кубометров. Этот объем позволяет украинской ГТС работать не в минус, а в плюс, но особых барышей на нем Киев не поднимет.

НЕ «ПОТОКОМ» ЕДИНЫМ

Кстати, определенная потребность в украинском транзите останется и после выхода на проектные мощности газопровода «Северный поток-2», поскольку потребности Европы в газе ежегодно растут, а целый ряд месторождений, эксплуатируемых в странах ЕС, в ближайшие годы выводят из эксплуатации. Что касается самого «СП-2», то к моменту введения санкций на одной нитке газопровода осталось уложить уже менее 50 километров, а на второй около 70 км. Даже если швейцарская компания соберет свои манатки, дело доведут до конца российские корабли-трубоукладчики, которые пусть кладут трубы в 3 раза медленнее, но имеют абсолютный иммунитет к американским санкциям. Одно из них сейчас находится в районе Индонезии, а второе – трубоукладчик Fortuna АО «Межрегионтрубопроводстрой», кстати, уже принимавший участие в реализации «СП-2», - стоит в одном из портов Германии и готово приступить к работе в течение нескольких дней.

Так что, по большому счету вопрос лишь в сроках. Но при любом раскладе «СП-2» будет закончен и по монтажу, и в плане испытательных и пусконаладочных работ, и сможет быть введен в эксплуатацию, максимум, в конце первого полугодия 2020-го.

«Скончался в больнице»: СК сообщил о втором погибшем в ходе стрельбы на Лубянке Потребность в украинском транзите газа останется и после выхода на проектные мощности газопровода «Северный поток-2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гораздо интереснее во всей этой истории другой аспект. А именно – реакция Европы на решения Вашингтона. Правительство ФРГ уже выступило против санкций США по «СП-2».

- Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению тот факт, что с сегодняшним подписанием президентом США Дональдом Трампом инициированных конгрессом США санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" вступают в силу, - заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (в Минэкономике ФРГ уже подтвердили, что это консолидированная позиция всего Бундесправительства – прим. авт.) и подчеркнула. - Подобные меры США, которые были обоснованы прежде всего защитой Украины, тем более непонятны при взгляде на переговоры в четверг об украинском газовом транзите. Между Украиной и Россией при поддержке Еврокомиссии и федерального правительства было достигнуто принципиальное соглашение о новом газовом транзитном договоре с Украиной с 2020 года. Мы приветствуем, что в пятницу стороны смогли подписать уже конкретную договоренность… Правительство Германии отвергает подобные экстерриториальные санкции, направленные против немецких и европейских компаний и представляющие собой вмешательство в наши внутренние дела.

Откровенно говоря, нечасто из Берлина приходится слышать такие речи в адрес Вашингтона. А тут накануне жару поддала и сама бундесканцлерин Ангела Меркель, чуть ли не впервые повысившая голос на заокеанских партнеров. Как заметила немецкая пресса, фрау Меркель «объявила США войну». Приукрасили, конечно, но дружеских интонаций в ее заявлении точно не было.

Почему Трамп подписал закон – абсолютно понятно. Он не мог не сделать этого, поскольку речь шла об оборонном бюджете страны. К тому же, он сам стремится вытеснить российский газ с платежеспособного рынка Европы, чтобы впарить туда более дорогой, но «демократический» сжиженный из США. К тому же, дорогой газ, который будет использоваться в странах ЕС, сыграет на подорожание в производстве европейских товаров, а, значит, они станут менее конкурентоспособными по сравнению с аналогами из США. Изящество слона в посудной лавке, с которой Вашингтон умудряется разбивать «тарелки и сервизы» в союзных с ним странах сам Трамп просто не замечает. Кстати, как не вспомнить тут Париж, который прогнулся под нажимом США и отказался исполнять по контрактам на «Мистрали», а в результате практически в убыток корабли были проданы в Египет, а поскольку вертолетоносцы были приспособлены к российским вертолетам, то Каир купил у Москвы для них 50 вертолетов Ка-52к и Ка-29/31. В России сейчас приступили к строительству собственных кораблей этого типа, благо вся документация есть, а французские верфи, строившие «Мистрали», обанкротились, превратив безработных более 4 тысяч рабочих и инженеров. Так что, иллюзии в Европе по поводу «помощи США» и «союзного фронта» остались только у завзятых оптимистов.

Так что, в сухом остатке – американские санкции против «СП-2», имеют сейчас гораздо большее значение даже не для России. Это момент истины для объединенной Европы, чтобы понять и определиться, может ли она отстаивать собственные интересы или так и будет послушно выполнять команды из Вашингтона, как цирковая собачка на манеже, даже и во вред себе самой.

Потому что, если Европа, ведомая Германией, проглотит и это, то никто не сможет исключить, что Трамп (и его сменщик) вместе с истеблишментом США могут ввести санкции просто за покупку «недемократического» газа из России. И не только газа. Под предлогом необходимости «защиты демократии». С них станется.