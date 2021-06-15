Американские санкции против России грозят оставить Анголу без спутника

Санкции США могут поставить под угрозу создание в России спутника связи для Анголы, о чём страны договорились несколько лет назад.

Санкции США могут поставить под угрозу создание в России спутника связи для Анголы. Об этом РИА Новости сообщил источник в космической отрасли.

"США не дают разрешения европейской компании Airbus на поставку в Россию модуля полезной нагрузки (МПН) с ретрансляционным оборудованием для ангольского спутника AngoSat-2 из-за наличия в нём американской электронной компонентной базы", - сказал собеседник агентства.

Проблема с документом связана, по мнению источника, с тем, что Соединённые Штаты с мая 2021 поставили под запрет экспорт своей космической электроники в Россию.

По словам источника, отказ в поставке электроники потребует пересмотра схемотехнических решений в спутнике и согласования их с заказчиком.

В 2009 году Россия и Ангола заключили договор на поставку спутника AngoSat-1. Его делала ракетно-космическая корпорация "Энергия". Но после выхода на орбиту в 2017 году связь с ним пропала.

В апреле 2018 года стороны договорились о строительстве AngoSat-2.

В октябре 2020 года ИСС сообщила, что стыковку AngoSat-2 с модулем полезной нагрузки планируется провести в России в апреле 2021-го.