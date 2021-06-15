Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда го...
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, которы...
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Источник раскрыл план "смертельного удара" по России: Как поделят реги...
Главная / Политика

Американские санкции против России грозят оставить Анголу без спутника

15 июня 2021, 12:00  •  46 • Политика
Санкции США могут поставить под угрозу создание в России спутника связи для Анголы, о чём страны договорились несколько лет назад.
Санкции США могут поставить под угрозу создание в России спутника связи для Анголы. Об этом РИА Новости сообщил источник в космической отрасли.
"США не дают разрешения европейской компании Airbus на поставку в Россию модуля полезной нагрузки (МПН) с ретрансляционным оборудованием для ангольского спутника AngoSat-2 из-за наличия в нём американской электронной компонентной базы", - сказал собеседник агентства.
Проблема с документом связана, по мнению источника, с тем, что Соединённые Штаты с мая 2021 поставили под запрет экспорт своей космической электроники в Россию.
По словам источника, отказ в поставке электроники потребует пересмотра схемотехнических решений в спутнике и согласования их с заказчиком.
В 2009 году Россия и Ангола заключили договор на поставку спутника AngoSat-1. Его делала ракетно-космическая корпорация "Энергия". Но после выхода на орбиту в 2017 году связь с ним пропала.
В апреле 2018 года стороны договорились о строительстве AngoSat-2.
В октябре 2020 года ИСС сообщила, что стыковку AngoSat-2 с модулем полезной нагрузки планируется провести в России в апреле 2021-го.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
15 июня 2021, 02:50
В Госдуме ответили на требование Киева обменять СП-2 на Крым
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
15 июня 2021, 08:20
Украина приняла на свой счёт "последний сигнал" России: "Нас оставят в серой зоне"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2021, 18:40
"Вам в России трудно представить…": Американский журналист о беде США
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
08 июня 2021, 22:20
В Германии назвали самую смертоносную вакцину от COVID-19
13 июня 2021, 06:50
Источник раскрыл план "смертельного удара" по России: Как поделят регионы
12 июня 2021, 21:40
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
13 июня 2021, 01:20
Кровавая демонстрация для Зеленского
12 июня 2021, 16:10
Такого ещё не было: Стало известно, чем закончится встреча Путина и Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.