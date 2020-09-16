Американские санкции против Деркача проплатил Ахметов

Экс-нардеп Андрей Деркач намекнул, что американские санкции против него проплатил олигарх Ринат Ахметов.На сегодняшней пресс-конфереции бывший депутат, комментируя санкции, введенные на днях против него властями США, заявил, что к этому имеет отношение олигарх, бизнес-партнер пятого президента Украины Петра Порошенко в энергетических проектах.Судя по всему, Деркач намекает на Рината Ахметова, ведь именно его СМИ называли партнером Порошенко по схеме «Роттерадм+».Напомним, «за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году» Андрей Деркач был включен в санкционный список США.