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Американские санкции против Деркача проплатил Ахметов

16 сентября 2020, 18:35  •  97 • Украина

Экс-нардеп Андрей Деркач намекнул, что американские санкции против него проплатил олигарх Ринат Ахметов.

На сегодняшней пресс-конфереции бывший депутат, комментируя санкции, введенные на днях против него властями США, заявил, что к этому имеет отношение олигарх, бизнес-партнер пятого президента Украины Петра Порошенко в энергетических проектах.

Судя по всему, Деркач намекает на Рината Ахметова, ведь именно его СМИ называли партнером Порошенко по схеме «Роттерадм+».

Напомним, «за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году» Андрей Деркач был включен в санкционный список США.

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