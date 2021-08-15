Американские санкции против Белоруссии прицельно бьют… по Литве

Общая потеря от прекращения транзита белорусских удобрений составит около ста миллионов евро

Белоруссия сможет экспортировать калийные удобрения производства «Беларуськалий» через Литву только до декабря месяца текущего года, сообщил министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис. Это связано с введением американских санкций в отношении белорусской продукции, в санкционный список входит и предприятие «Беларуськалий» – один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.

В то же время белорусские удобрения составляют приблизительно третью часть всех грузов, перевозимых Литовскими железными дорогами и через порт Клайпеды. Таким образом, в Литве пострадают сразу два крупных предприятия – Литовские железные дороги и Клайпедский порт, оба эти предприятия сегодня переживают не лучшие времена.

Министерство финансов США обязало американские компании завершить все сделки с «Беларуськалием» до 8 декабря.

«С одной стороны, мы можем сказать, что санкции касаются только американских компаний, но из практики нам известно, что банки не будут принимать платежи за оказанные в Литве услуги и в евро, и в долларах. Компании отказываются иметь какие-либо деловые отношения с субъектом, попавшим под санкции, избегая риска. Я уверен, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву»,

– рассказал журналистам литовский министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.

В порту Клайпеды не скрывают – заменить транзит калийных удобрений из Белоруссии будет нечем, и порт потеряет, по самым скромным подсчётам, 18 млн евро в год. Общая же потеря для Литвы составит около ста млн евро.

По словам топ-менеджера порта по инфраструктуре Видмантаса Паукште, от прекращения транзита пострадает не только порт, понесут убытки все объекты, занятые в логистической цепочке, в числе которых и перевалочные терминалы, и железная дорога Lietuvos geležinkeliai и множество более мелких предприятий.

«Белорусские грузы обеспечивают до трети перевалки Клайпедского порта. Значительная доля приходится на удобрения. Восполнить эту потерю достаточно сложно, поскольку в соседних странах таких крупных грузов нет. Рентабельность порта снизится, уменьшатся и отчисления в госбюджет»,

– отметил Паукште.

Минск давно готов к такому повороту событий и уже с декабря планирует перенаправить поставки калийных удобрений в российские порты.

«К декабрю Беларусь будет полностью готова к перевалке удобрений через альтернативные точки. Сейчас работаем в плотном контакте с российскими партнёрами. Среди рассматриваемых вариантов порты в Мурманске и Ленинградской области. Уверен, выйдем и на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки. Работа ведётся интенсивно, поэтому к декабрю, когда, как нас оповестили, прекратят транспортировку, мы будем полностью готовы к перевалке удобрений через альтернативные точки»,

– сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.