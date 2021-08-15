Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
Главная / В мире

Американские санкции против Белоруссии прицельно бьют… по Литве

15 августа 2021, 13:00  •  118 • В мире
Общая потеря от прекращения транзита белорусских удобрений составит около ста миллионов евро
Белоруссия сможет экспортировать калийные удобрения производства «Беларуськалий» через Литву только до декабря месяца текущего года, сообщил министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис. Это связано с введением американских санкций в отношении белорусской продукции, в санкционный список входит и предприятие «Беларуськалий» – один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
В то же время белорусские удобрения составляют приблизительно третью часть всех грузов, перевозимых Литовскими железными дорогами и через порт Клайпеды. Таким образом, в Литве пострадают сразу два крупных предприятия – Литовские железные дороги и Клайпедский порт, оба эти предприятия сегодня переживают не лучшие времена.
Министерство финансов США обязало американские компании завершить все сделки с «Беларуськалием» до 8 декабря.
«С одной стороны, мы можем сказать, что санкции касаются только американских компаний, но из практики нам известно, что банки не будут принимать платежи за оказанные в Литве услуги и в евро, и в долларах. Компании отказываются иметь какие-либо деловые отношения с субъектом, попавшим под санкции, избегая риска. Я уверен, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву»,
– рассказал журналистам литовский министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.
В порту Клайпеды не скрывают – заменить транзит калийных удобрений из Белоруссии будет нечем, и порт потеряет, по самым скромным подсчётам, 18 млн евро в год. Общая же потеря для Литвы составит около ста млн евро.
По словам топ-менеджера порта по инфраструктуре Видмантаса Паукште, от прекращения транзита пострадает не только порт, понесут убытки все объекты, занятые в логистической цепочке, в числе которых и перевалочные терминалы, и железная дорога Lietuvos geležinkeliai и множество более мелких предприятий.
«Белорусские грузы обеспечивают до трети перевалки Клайпедского порта. Значительная доля приходится на удобрения. Восполнить эту потерю достаточно сложно, поскольку в соседних странах таких крупных грузов нет. Рентабельность порта снизится, уменьшатся и отчисления в госбюджет»,
– отметил Паукште.
Минск давно готов к такому повороту событий и уже с декабря планирует перенаправить поставки калийных удобрений в российские порты.
«К декабрю Беларусь будет полностью готова к перевалке удобрений через альтернативные точки. Сейчас работаем в плотном контакте с российскими партнёрами. Среди рассматриваемых вариантов порты в Мурманске и Ленинградской области. Уверен, выйдем и на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки. Работа ведётся интенсивно, поэтому к декабрю, когда, как нас оповестили, прекратят транспортировку, мы будем полностью готовы к перевалке удобрений через альтернативные точки»,
сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





118
Источник
Похожие новости
14 августа 2021, 12:15
Всё тайное становится явным: в Литве похищены секретные документы
14 августа 2021, 20:25
Погибли восемь человек: что известно о крушении российского самолёта Бе-200 в Турции
14 августа 2021, 12:15
Антициклон «Люцифер» и поджигатели
15 августа 2021, 01:00
«Ситуация близка к панике»: как западные страны пытаются обеспечить эвакуацию гражданских лиц из Афганистана
14 августа 2021, 08:30
«Целенаправленная транспортировка»: как власти Польши и Литвы выдворяют мигрантов в Белоруссию
14 августа 2021, 17:45
Колючая проволока в дар демократии
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-б...
15 августа 2021, 00:10
Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд...
15 августа 2021, 02:00
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
15 августа 2021, 01:00
«Ситуация близка к панике»: как западные страны пытаются обеспечить эвакуацию граждан...
15 августа 2021, 05:40
Японцы обнаружили "монстра" в русской армии: "Опасная машина"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"
12 августа 2021, 08:55
"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигнал из России
13 августа 2021, 08:45
Америка окончательно обогнала Россию
13 августа 2021, 04:05
Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.