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Американские самолёты-разведчики развернули от границы России

11 июля 2021, 20:35  •  264 • Политика
Национальный центр управления обороной сообщил, что американские самолёты-разведчики развернули от границы России. Для этого в воздух были подняты Су-27 и Су-30СМ.
11 июля радиолокаторы, контролирующие воздушное пространство, дежурных средств противовоздушной обороны Южного военного округа зафиксировали приближение к государственной границе России несколько воздушных целей. Над Чёрным морем появилось два самолёта.
Они были идентифицированы как самолёт-разведчик CL-600 Challenger и самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries. Оба принадлежат военно-воздушным силам США.
"Экипажи российских истребителей сопроводили их над акваторией Чёрного моря", - привёл ТАСС фрагмент сообщения Национального центра управления обороной.
Су-27 и Су-30СМ развернули американские самолёты-разведчики от границы России и вернулись на аэродромы базирования. В НЦУО отметили, что действия русских истребителей международных правил использования воздушного пространства не нарушили.

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