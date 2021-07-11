Национальный центр управления обороной сообщил, что американские самолёты-разведчики развернули от границы России. Для этого в воздух были подняты Су-27 и Су-30СМ.

11 июля радиолокаторы, контролирующие воздушное пространство, дежурных средств противовоздушной обороны Южного военного округа зафиксировали приближение к государственной границе России несколько воздушных целей. Над Чёрным морем появилось два самолёта.

Они были идентифицированы как самолёт-разведчик CL-600 Challenger и самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries. Оба принадлежат военно-воздушным силам США.

"Экипажи российских истребителей сопроводили их над акваторией Чёрного моря", - привёл ТАСС фрагмент сообщения Национального центра управления обороной.

Су-27 и Су-30СМ развернули американские самолёты-разведчики от границы России и вернулись на аэродромы базирования. В НЦУО отметили, что действия русских истребителей международных правил использования воздушного пространства не нарушили.