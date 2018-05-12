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Американские самолёты держат курс на Европу

12 мая 2018, 06:39  •  29 • Аналитика
С начала мая западные СМИ с энтузиазмом рассказывают о том, что началась переброска 1-й бронетанковой бригады из Форт-Худа, штат Техас (США) в Польшу. Публикации сопровождаются фото- и видеоматериалами, которые создают атмосферу открытости и прозрачности. Однако кое-что американцы все-таки скрывают.



Новости в американских и европейских газетах рассказывают, что в рамках программы Североатлантического альянса «Атлантическая решимость» каждые 9 месяцев (с начала 2017 года) производится ротация американских бригад. Они прибывают на территорию Европы, чтобы «увеличить возможности по сдерживанию, более качественно ответить на потенциальные кризисные ситуации и защитить всех союзников и партнеров в Европейском сообществе».



Однако эта ротация касается не только бронетанковых бригад. С февраля 2017 года в Европе сменяют друг друга и авиационные бригады, о чем сказано на официальном сайте сил НАТО в Европе. Первопроходцем стала 10-я авиационная бригада, затем ее сменила 1-я авиационная бригада и вскоре ей на смену прибудет 4-я авиационная бригада из 4-й пехотной дивизии, дислоцирующаяся в Форт-Карсоне, штат Колорадо (США). Штаб находится в Иллесхайме (Германия), остальные подразделения находятся на базах Лиелварде (Латвия), Михаил Когэлничану (Румыния) и Повидз (Польша).



Единственное упоминание об этом можно найти только на сайте сухопутных войск США.

«4-я авиационная бригада готова к убытию в Европе и тесному сотрудничество с нашими союзниками по НАТО и региональными партнерами, поддерживающими программу «Атлантическая решимость», — приводит ресурс слова полковника Скотта Гэллэуэя.

Почему американцы рассказывают об одной части программы, но стараются скрыть другую? На это несколько причин. Основная из них в том, что в 1997 году был ратифицирован Основополагающий акт Россия – НАТО, один из абзацев в котором гласит: «НАТО подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил».

Если попросить разумного человека пересказать это положение своими словами, он ответит, что НАТО обязуется не размещать свои силы и средства там, где их раньше не было (например, в Европе). И, казалось бы, постоянное пребывание войск США в Европе имеет место быть. Но руководство НАТО на это отвечает, что это не постоянное присутствие, а ротация! Каждый конкретный военнослужащий и каждый конкретный танк присутствуют в чужой стране только на протяжении 9 месяцев, а потом на их место приезжают точно такие же, на другие. Значит, никто ничего не нарушает.

Ротация выгодна Вашингтону еще и тем, что позволяет обучить разные подразделения взаимодействию с вооруженными силами других стран. В конце апреля Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал исследование, один из выводов которого звучит так: «Совместные операции позволяют уменьшить участие и снизить риски для военнослужащих США, а также разделить финансовые затраты. Рискованность совместных операций заключается разделении ответственности и разнице интересов и целей, что может приводить к жертвам среди мирного населения, повреждению гражданской инфраструктуры, нарушению прав человека или законодательства одной из стран».

Во избежание подобных «неприятностей» и проводятся учения с участием не только национальные вооруженных сил стран Европы, но и американцев. Возникает вопрос: в каком случае американцы планируют принять участие в боевых действий на территории, скажем, Прибалтики (а эти три страны являются едва ли не ключевым пунктом назначения ротаций)? Возле Эстонии, Латвии и Литвы находится только один «агрессор», и ради него вся система с перебросками и была придумана.

В начале лета в европейских странах традиционно начинается горячий сезон учений США и НАТО. В этом году сезон откроют масштабные учения Saber Strike 18 в Балтийском море, и на их фоне все снова заговорят о том, с какой самоотверженностью маленькие друзья Америки готовы защищаться от России.

И все забудут о том, что в это время одни американские вертолеты меняют другие. По крайней мере, американцы очень хотят не придавать это огласке. И правильно – гордиться здесь нечем.
Автор: Виктор Зарецкий

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