Американские реактивные системы в Швеции нацелены на Россию

Швеция и США провели совместные военные учения с применением войск спецназначения и дальнобойной артиллерии на о. Готланд в Балтийском море. Впервые шведская армия опробовала американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, ранее испытанную в боевых действиях в Афганистане и Сирии.

Американский военно-транспортный самолёт "Геркулес" совершил посадку прямо на автомобильное шоссе на о. Готланд, после чего выгрузил РСЗО HIMARS, расчёт которой осуществил её огневое применение. Командующий учениями шведский генерал Микаэль Клессон (Michael Claesson) заявил, что наработанные навыки помогут шведской армии взять на себя больше ответственности за безопасность в Балтийском море (Live firing with US rocket artillery - Swedish Armed Forces (forsvarsmakten.se)

Сотрудник Шведского института всеобщей обороны Микаэль Йонссон, комментируя ход учений, отметил, что единственным врагом в Балтийском море Стокгольм считает Россию. "По моему мнению, это способ повысить обороноспособность и подать сигнал о способности защищаться и готовности отстоять Готланд... Совместная отработка действий является условием сотрудничества [с союзниками]. Швеция должна быть способной как получить, так и оказать военную и гражданскую поддержку. И важно знать, как это будет работать на практике. Мы это опробовали, транспортируя и применяя новую для вооружённых сил Швеции систему вооружения".

В последнее время вооружённые силы Швеции наращивают боевой потенциал, координируя свои действия с Вашингтоном. В начале октября шведское министерство обороны сообщило об усилении вооружённых сил двумя дополнительными полками для охраны морского побережья.