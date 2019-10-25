Американские ракеты в Польше и Румынии нацелены на Россию. Как ответить? • 83 • Аналитика









Военная база в Редзиково

Крайне важное для американской системы противоракетной обороны значение может приобрести военная база в Редзиково. Это – маленький поселок в 150 км от Гданьска, проживает в нем около 1,5 тысяч человек. Недалеко от поселка размещается старый военный аэропорт, где прежде базировался один из польских авиационных полков. Затем в поселке было решено создать базу противоракетной обороны. Сейчас ее строительство завершается, так что открытие базы — вопрос ближайшего времени. Американское командование планирует разместить на этой базе пусковые установки наиболее современных американских ракет SM-3.



Представители вооруженных сил США уверяют, что размещение противоракетной обороны в Польше позволит защитить Европу от ракетных ударов со стороны Ирана. Но понятно, что Тегеран не собирался и вряд ли когда соберется наносить удары по Европе, тем более по Польше, которая не представляет для него никакого интереса и никогда не имела с Ираном прямых конфликтов. Зато рядом – Россия, против которой в действительности и направлены американские ракеты.



Кстати, с установок Мк-41 системы Aegis может осуществляться пуск и знаменитых крылатых ракет Tomahawk, рассчитанных на средний радиус действия. 18 августа 2-19 года американцы испытали наземную ракету средней и меньшей дальности как раз на базе пусковой установки Мк-41. Именно эта пусковая установка будет размещена в Редзиково.







Радиус действия ракет, запускаемых с данной установки, составляет до 5 тысяч километров. То есть, размещая подобные установки в Польше, американские вооруженные силы получают возможность угрожать западным областям России. И в Москве это обстоятельство не может не вызывать беспокойства.



Зато очень рады американской базе в Варшаве. Для Польши размещение ракет – не только еще один недружественный жест в сторону ненавистной России, но и источник дополнительного финансирования, свидетельство углубления «особых» отношений с Соединенными Штатами, которыми польское руководство дорожит едва ли не больше, чем членством страны в Евросоюзе. Поэтому никаких проблем с размещением военного объекта на польской территории у американцев не возникло, более того в Варшаве настаивают на дальнейшем увеличении американского военного присутствия в Польше.



Между тем, не все в Польше однозначно позитивно воспринимают размещение американской ПРО в Редзиково. Так, польский публицист Марек Щверчиньский в своей статье в издании Polityka подчеркивает, что Редзиково скорее само пострадает от российского превентивного удара, чем станет местом, откуда американцы нанесут удар по России. Также польский автор отметил, что сами поляки до конца не знают и не понимают, какие именно ракеты американцы собираются размещать на базе в Редзиково.



Однако, когда речь заходит об американских базах, польское руководство демонстрирует редкую бескомпромиссность и тут же забывает о демократии, как о «базовой ценности» европейских государств: никто не спрашивал и не собирается спрашивать у рядовых польских граждан, согласны ли они с размещением потенциально опасного объекта иностранных вооруженных сил на своей территории.







ПРО США в Румынии

Аналогичная база американской противоракетной обороны развернута в Румынии, в местечке Девеселу. Этот населенный пункт находится в Валахии, на юге страны. В 1952 году советские специалисты построили здесь военно-воздушную базу – тогда Румыния была союзником СССР и, естественно, Москва оказывала ей всестороннюю помощь в развитии военной инфраструктуры, фактически формировала заново румынские вооруженные силы, разгромленные Красной Армией в годы Великой Отечественной войны. Румынская авиабаза просуществовала в Девеселу пятьдесят лет, до 2002 года.



В 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску разрешил строительство здесь американской военной базы, а в 2014 году в Девеселу начали размещение противоракетного комплекса США. На базе находятся 3 батареи противоракетной обороны. Каждая батарея вооружена 8 противоракетами SM-3 Block IB. Относительно наличия на румынской базе ракет Tomahawk информация расходится. Не исключено, что американцы разместили свои крылатые ракеты и в Девеселу.





Военная база в Румынии также развернута исключительно с целью противостояния России. Только если польская база ориентирована на северное направление, то румынская – на Крымский полуостров и южные регионы России.



Как известно, одной из важнейших задач США в Причерноморском регионе является воспрепятствование расширению российского военного присутствия в Черном море, особенно на фоне воссоединения Крыма с Россией и политической ситуации на Украине. И развертывание ракет в Румынии вполне укладывается в эту концепцию.







Разумеется, сами американские военные утверждают, как и в случае польской базы, что противоракеты размещены исключительно в оборонительных целях, чтобы обеспечивать защиту Юго-Восточной Европы от возможных агрессивных действий со стороны Ирана. Однако если румынское направление еще как то можно связать с необходимостью защиты от Ирана, то размещение противоракетных комплексов в Польше даже чисто географически сложно объяснить потребностью в защите от иранских ракет.



Румынские власти, как и руководство Польши, настроены относительно присутствия американских военных на своей территории весьма благосклонно. Хотя Бухарест не делает в адрес России столь резких заявлений, как Варшава, понятно, что и Румыния в настоящее время является одним из важнейших компонентов американской системы сдерживания России в Восточной Европе.



К тому же у Румынии есть свои претензии к России, связанные с российским влиянием в Молдове. Кишинев по-прежнему мечется между Москвой и Бухарестом, за которым стоят Вашингтон и Брюссель. На этом фоне размещение американских ракет на румынской территории рассматривается как еще один способ напакостить России, коли уж не получилось окончательно «румынизировать» Молдавию и решить в интересах Запада Приднестровский конфликт.



Между тем ничего хорошего для Румынии американская база на самом деле не несет. Например, в 2016 году на базу в Девеселу начали перевозить ядерное оружие с базы Инджирлик ВВС Турции, где прежде размещались американские военные. Размещение ядерного оружия связано с многочисленными рисками, которые неизбежно присутствуют в случае появления в стране подобных объектов военной инфраструктуры. Кроме того, в случае реального вооруженного конфликта с Россией территория Румынии в этом случае станет мишенью для российских ракет.



Как мы можем ответить американцам

Естественно, размещение американских военных баз с ракетами в Польше и Румынии российское руководство восприняло очень болезненно. Особенно возросло беспокойство Москвы после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что создало дополнительные риски. Ведь теперь у США нет даже формальных препятствий для размещения своих ракет средней дальности в Польше и Румынии. И можно не сомневаться, что Вашингтон с удовольствием воспользуется новыми возможностями.



Практически сразу после того, как в Польше с инспекционной поездкой побывал руководитель Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хилл, в Кремле состоялось оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности РФ с участием президента страны Владимира Путина. Очередной мыльный пузырь, или Снова реформа в ВСУ



Вероятно, вопрос о готовящемся размещении американских ракет в Польше мог быть на нем главной темой. Ведь сейчас в Москве крайне озабочены тем, как симметрично ответить американцам на их недружественные действия. Хотя Россия обещала не размещать свои ракеты средней и меньшей дальности, это обещание действовало до тех пор, пока США сами не начнут размещение ракет в Европе. Теперь, как мы видим, американское военное командование создало все необходимые условия для размещения ракет среднего радиуса действия на военных базах в Польше и Румынии.



Каким образом наша страна может ответить на размещение американских ракет в Польше и Румынии? Начнем с того, что еще в феврале 2019 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул: Россия намерена разработать наземный вариант комплекса «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности и наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.







В случае, если американцы не откажутся от своих планов (а они от них не откажутся, в этом можно не сомневаться), Россия могла бы разместить наземные ракетные комплексы «Калибр» и «Циркон» как минимум на двух направлениях. Первое направление – Калининград. Размещение ракет в Калининградской области позволит создать паритет с американскими ракетами в соседней Польше. Пусковые установки Мк-41 окажутся под прицелом российских комплексов. И Варшаве придется задуматься над тем, стоит ли превращать свою территорию и дальше в мишень для российского оружия, или все же американские базы не являются столь необходимыми для страны.



Второе направление – Крым. После воссоединения с Российской Федерацией полуостров восстановил свое стратегическое значение в системе обороны нашей страны. И важность Крыма не только в том, что в Севастополе размещается основная база российского Черноморского флота. На полуострове могут быть размещены ракетные комплексы, направленные также в сторону Европы. Под прицелом ракет, размещенных в Крыму, окажется та самая база в Девеселу в Румынии. То есть, и на этом направлении Россия достойно ответит Соединенным Штатам.



Кроме того, ракеты с баз в Крыму смогут действовать по целям и в других европейских странах, входящих в состав Североатлантического альянса и размещающих на своей территории американские военные базы и американское оружие.



Перехватить «Цирконы» практически невозможно, поэтому в случае начала конфликта Россия получит возможность нанесения гарантированного удара по военным объектам США и НАТО в Румынии, Польше, Италии, Греции и некоторых других странах Восточной, Центральной и Южной Европы. Властям этих стран стоит задуматься, есть ли практический смысл в размещении американских объектов, или же они навлекают на свои государства куда большую опасность, чем без размещения военных баз американской армии. США собираются размещать свои «Томагавки» в непосредственной близости от российских границ. Базы противоракетной обороны появятся в Польше и Румынии. Сейчас именно эти две страны рассматриваются США в качестве ключевых союзников на восточноевропейском направлении.Крайне важное для американской системы противоракетной обороны значение может приобрести военная база в Редзиково. Это – маленький поселок в 150 км от Гданьска, проживает в нем около 1,5 тысяч человек. Недалеко от поселка размещается старый военный аэропорт, где прежде базировался один из польских авиационных полков. Затем в поселке было решено создать базу противоракетной обороны. Сейчас ее строительство завершается, так что открытие базы — вопрос ближайшего времени. Американское командование планирует разместить на этой базе пусковые установки наиболее современных американских ракет SM-3.Представители вооруженных сил США уверяют, что размещение противоракетной обороны в Польше позволит защитить Европу от ракетных ударов со стороны Ирана. Но понятно, что Тегеран не собирался и вряд ли когда соберется наносить удары по Европе, тем более по Польше, которая не представляет для него никакого интереса и никогда не имела с Ираном прямых конфликтов. Зато рядом – Россия, против которой в действительности и направлены американские ракеты.Кстати, с установок Мк-41 системы Aegis может осуществляться пуск и знаменитых крылатых ракет Tomahawk, рассчитанных на средний радиус действия. 18 августа 2-19 года американцы испытали наземную ракету средней и меньшей дальности как раз на базе пусковой установки Мк-41. Именно эта пусковая установка будет размещена в Редзиково.Радиус действия ракет, запускаемых с данной установки, составляет до 5 тысяч километров. То есть, размещая подобные установки в Польше, американские вооруженные силы получают возможность угрожать западным областям России. И в Москве это обстоятельство не может не вызывать беспокойства.Зато очень рады американской базе в Варшаве. Для Польши размещение ракет – не только еще один недружественный жест в сторону ненавистной России, но и источник дополнительного финансирования, свидетельство углубления «особых» отношений с Соединенными Штатами, которыми польское руководство дорожит едва ли не больше, чем членством страны в Евросоюзе. Поэтому никаких проблем с размещением военного объекта на польской территории у американцев не возникло, более того в Варшаве настаивают на дальнейшем увеличении американского военного присутствия в Польше.Между тем, не все в Польше однозначно позитивно воспринимают размещение американской ПРО в Редзиково. Так, польский публицист Марек Щверчиньский в своей статье в издании Polityka подчеркивает, что Редзиково скорее само пострадает от российского превентивного удара, чем станет местом, откуда американцы нанесут удар по России. Также польский автор отметил, что сами поляки до конца не знают и не понимают, какие именно ракеты американцы собираются размещать на базе в Редзиково.Однако, когда речь заходит об американских базах, польское руководство демонстрирует редкую бескомпромиссность и тут же забывает о демократии, как о «базовой ценности» европейских государств: никто не спрашивал и не собирается спрашивать у рядовых польских граждан, согласны ли они с размещением потенциально опасного объекта иностранных вооруженных сил на своей территории.Аналогичная база американской противоракетной обороны развернута в Румынии, в местечке Девеселу. Этот населенный пункт находится в Валахии, на юге страны. В 1952 году советские специалисты построили здесь военно-воздушную базу – тогда Румыния была союзником СССР и, естественно, Москва оказывала ей всестороннюю помощь в развитии военной инфраструктуры, фактически формировала заново румынские вооруженные силы, разгромленные Красной Армией в годы Великой Отечественной войны. Румынская авиабаза просуществовала в Девеселу пятьдесят лет, до 2002 года.В 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску разрешил строительство здесь американской военной базы, а в 2014 году в Девеселу начали размещение противоракетного комплекса США. На базе находятся 3 батареи противоракетной обороны. Каждая батарея вооружена 8 противоракетами SM-3 Block IB. Относительно наличия на румынской базе ракет Tomahawk информация расходится. Не исключено, что американцы разместили свои крылатые ракеты и в Девеселу.Военная база в Румынии также развернута исключительно с целью противостояния России. Только если польская база ориентирована на северное направление, то румынская – на Крымский полуостров и южные регионы России.Как известно, одной из важнейших задач США в Причерноморском регионе является воспрепятствование расширению российского военного присутствия в Черном море, особенно на фоне воссоединения Крыма с Россией и политической ситуации на Украине. И развертывание ракет в Румынии вполне укладывается в эту концепцию.Разумеется, сами американские военные утверждают, как и в случае польской базы, что противоракеты размещены исключительно в оборонительных целях, чтобы обеспечивать защиту Юго-Восточной Европы от возможных агрессивных действий со стороны Ирана. Однако если румынское направление еще как то можно связать с необходимостью защиты от Ирана, то размещение противоракетных комплексов в Польше даже чисто географически сложно объяснить потребностью в защите от иранских ракет.Румынские власти, как и руководство Польши, настроены относительно присутствия американских военных на своей территории весьма благосклонно. Хотя Бухарест не делает в адрес России столь резких заявлений, как Варшава, понятно, что и Румыния в настоящее время является одним из важнейших компонентов американской системы сдерживания России в Восточной Европе.К тому же у Румынии есть свои претензии к России, связанные с российским влиянием в Молдове. Кишинев по-прежнему мечется между Москвой и Бухарестом, за которым стоят Вашингтон и Брюссель. На этом фоне размещение американских ракет на румынской территории рассматривается как еще один способ напакостить России, коли уж не получилось окончательно «румынизировать» Молдавию и решить в интересах Запада Приднестровский конфликт.Между тем ничего хорошего для Румынии американская база на самом деле не несет. Например, в 2016 году на базу в Девеселу начали перевозить ядерное оружие с базы Инджирлик ВВС Турции, где прежде размещались американские военные. Размещение ядерного оружия связано с многочисленными рисками, которые неизбежно присутствуют в случае появления в стране подобных объектов военной инфраструктуры. Кроме того, в случае реального вооруженного конфликта с Россией территория Румынии в этом случае станет мишенью для российских ракет.Естественно, размещение американских военных баз с ракетами в Польше и Румынии российское руководство восприняло очень болезненно. Особенно возросло беспокойство Москвы после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что создало дополнительные риски. Ведь теперь у США нет даже формальных препятствий для размещения своих ракет средней дальности в Польше и Румынии. И можно не сомневаться, что Вашингтон с удовольствием воспользуется новыми возможностями.Практически сразу после того, как в Польше с инспекционной поездкой побывал руководитель Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хилл, в Кремле состоялось оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности РФ с участием президента страны Владимира Путина.Вероятно, вопрос о готовящемся размещении американских ракет в Польше мог быть на нем главной темой. Ведь сейчас в Москве крайне озабочены тем, как симметрично ответить американцам на их недружественные действия. Хотя Россия обещала не размещать свои ракеты средней и меньшей дальности, это обещание действовало до тех пор, пока США сами не начнут размещение ракет в Европе. Теперь, как мы видим, американское военное командование создало все необходимые условия для размещения ракет среднего радиуса действия на военных базах в Польше и Румынии.Каким образом наша страна может ответить на размещение американских ракет в Польше и Румынии? Начнем с того, что еще в феврале 2019 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул: Россия намерена разработать наземный вариант комплекса «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности и наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.В случае, если американцы не откажутся от своих планов (а они от них не откажутся, в этом можно не сомневаться), Россия могла бы разместить наземные ракетные комплексы «Калибр» и «Циркон» как минимум на двух направлениях. Первое направление – Калининград. Размещение ракет в Калининградской области позволит создать паритет с американскими ракетами в соседней Польше. Пусковые установки Мк-41 окажутся под прицелом российских комплексов. И Варшаве придется задуматься над тем, стоит ли превращать свою территорию и дальше в мишень для российского оружия, или все же американские базы не являются столь необходимыми для страны.Второе направление – Крым. После воссоединения с Российской Федерацией полуостров восстановил свое стратегическое значение в системе обороны нашей страны. И важность Крыма не только в том, что в Севастополе размещается основная база российского Черноморского флота. На полуострове могут быть размещены ракетные комплексы, направленные также в сторону Европы. Под прицелом ракет, размещенных в Крыму, окажется та самая база в Девеселу в Румынии. То есть, и на этом направлении Россия достойно ответит Соединенным Штатам.Кроме того, ракеты с баз в Крыму смогут действовать по целям и в других европейских странах, входящих в состав Североатлантического альянса и размещающих на своей территории американские военные базы и американское оружие.Перехватить «Цирконы» практически невозможно, поэтому в случае начала конфликта Россия получит возможность нанесения гарантированного удара по военным объектам США и НАТО в Румынии, Польше, Италии, Греции и некоторых других странах Восточной, Центральной и Южной Европы. Властям этих стран стоит задуматься, есть ли практический смысл в размещении американских объектов, или же они навлекают на свои государства куда большую опасность, чем без размещения военных баз американской армии. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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