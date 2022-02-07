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Американские "Томагавки" могут появиться под Харьковом - источник

07 февраля 2022, 19:55  •  103 • Политика
Американские крылатые ракеты "Томагавк" в скором времени могут появиться под Харьковом, рассказал источник. Украина просит США разместить на своей территории американскую систему ПРО.
Об этом в понедельник рассказал источник в дипломатических кругах. По его словам, украинские чиновники просят Вашингтон разместить под Харьковом пусковые установки системы ПРО THAAD. Во-первых, это закроет небо над Украиной, а во-вторых, позволит украинским военным сканировать территорию России с помощью РЛС.
Радиолокационная станция AN/TPY-2 способна отслеживать воздушно-космическую обстановку и может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км,
- рассказал собеседник агентства ТАСС.
Отметим, что Россия ранее уже высказывала претензии США в связи с THAAD. Дело в том, что пусковые установки системы устроены таким образом, что могут запускать как противоракеты, так и крылатые ракеты. Например, ракеты "Томагавк". Это делает систему ПРО США не только оборонительным, но и наступательным оружием. К тому же это нарушало положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США впоследствии вышли в одностороннем порядке. Размещение на Украине комплексов THAAD означает, что под боком у России могут появиться американские крылатые ракеты. И для этого Украине вовсе не обязательно быть членом НАТО.

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