Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Главная / В мире

Американские "Патриоты" не справились: Системы не заметили почти 20 ракет

13 марта 2020, 17:35  •  24 • В мире
По военной базе США Таджи в Ираке было выпущено 18 ракет иранскими войсками. Снаряды остались незамеченными. В результате атаки погибло четверо военных и ещё 18 были тяжело ранены. Американские системы "Патриот" не справились со своей задачей.
Атака по базе Таджи произошла 11 марта. Портал Avia.pro сообщил, что не меньше трёх американских и один британский солдат погибли. Известно о 18 пострадавших. За несколько дней до этого в Ираке армия США разместила средства противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, но они никак не отреагировали на ракеты, пролетающие мимо.
"Это указывает на полнейшую бесполезность американских комплексов", - сделали вывод журналисты портала.
Эксперты считают, что "Патриоты" не справились. Вашингтон сложившуюся ситуацию не прокомментировал.
Ранее сообщалось, что военизированная иранская организация выпустила по Таджи 10 ракет, но теперь речь уже о 18. Сказано, что 12 из них ударили по военной базе США в Ираке и что как минимум одна ракета попала в казарму, где находились солдаты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 11:35
О нищете и поголовном пьянстве в независимой Литве
13 марта 2020, 04:35
В Британии возмутились "обнулением" сроков президента России. Корнилов напомнил о "вечной королеве"
13 марта 2020, 00:35
Атака на американскую базу в Ираке: СМИ сообщают о погибших и раненых
13 марта 2020, 08:35
Токаев лишил Нур-Султан парада Победы на 9 Мая
13 марта 2020, 02:30
«Опоздали на 15 лет»: как Пентагон собирается отстаивать интересы США в Арктике
13 марта 2020, 04:35
Американцы отомстили за своих солдат: ВВС США атаковали иракскую базу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2020, 15:30
«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренера возбуждено уголовное дело
08 марта 2020, 06:35
«Сжечь школу, устроить погромы москалям!»: во Львове неонацисты атакуют лицей, который набирает русские классы
12 марта 2020, 00:35
"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом
07 марта 2020, 15:35
"Супербыстрая" ракета Трампа стала прекрасной мишенью для русских С-400. Миллион долларов "сожгли" сходу
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.