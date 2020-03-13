Американские "Патриоты" не справились: Системы не заметили почти 20 ракет

Атака по базе Таджи произошла 11 марта. Портал Avia.pro сообщил, что не меньше трёх американских и один британский солдат погибли. Известно о 18 пострадавших. За несколько дней до этого в Ираке армия США разместила средства противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, но они никак не отреагировали на ракеты, пролетающие мимо.

"Это указывает на полнейшую бесполезность американских комплексов", - сделали вывод журналисты портала.

Эксперты считают, что "Патриоты" не справились. Вашингтон сложившуюся ситуацию не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что военизированная иранская организация выпустила по Таджи 10 ракет, но теперь речь уже о 18. Сказано, что 12 из них ударили по военной базе США в Ираке и что как минимум одна ракета попала в казарму, где находились солдаты.