|
Американские "Патриоты" не справились: Системы не заметили почти 20 ракет
13 марта 2020, 17:35 • 24 • В мире
По военной базе США Таджи в Ираке было выпущено 18 ракет иранскими войсками. Снаряды остались незамеченными. В результате атаки погибло четверо военных и ещё 18 были тяжело ранены. Американские системы "Патриот" не справились со своей задачей.
Атака по базе Таджи произошла 11 марта. Портал Avia.pro сообщил, что не меньше трёх американских и один британский солдат погибли. Известно о 18 пострадавших. За несколько дней до этого в Ираке армия США разместила средства противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, но они никак не отреагировали на ракеты, пролетающие мимо.
"Это указывает на полнейшую бесполезность американских комплексов", - сделали вывод журналисты портала.
Эксперты считают, что "Патриоты" не справились. Вашингтон сложившуюся ситуацию не прокомментировал.
Ранее сообщалось, что военизированная иранская организация выпустила по Таджи 10 ракет, но теперь речь уже о 18. Сказано, что 12 из них ударили по военной базе США в Ираке и что как минимум одна ракета попала в казарму, где находились солдаты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 марта 2020, 15:30
|
08 марта 2020, 06:35
|
12 марта 2020, 00:35
|
07 марта 2020, 15:35
|
11 марта 2020, 08:30
|
08 марта 2020, 23:35
|
13 марта 2020, 02:35