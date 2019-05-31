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Американские "невидимки" окажутся беззащитны перед русскими С-400 в Турции - Пентагон

31 мая 2019, 03:39  •  18 • В мире
Россия попытается собрать разведданные о малозаметных истребителях F-35 через свои ЗРК С-400 после их поставки в Турцию. Об этом заявила помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер.
В США выразили очередную претензию по поводу поставок российских ЗРК С-400 в Турцию. Как заявила помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер, с помощью данного вооружения Россия может воспользоваться и собрать данные о самолетах F-35.
Она указала, что данный ЗРК как раз и разработан, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35.
"Безусловно, нельзя представить, чтобы Россия не воспользовалась возможностью собирать разведывательную информацию", - заявила представитель Минобороны США, подчеркнув, что для США поставка таких систем в Турцию представляет "огромный вызов".
По ее мнению, ситуация с поставкой С-400 может также сказаться на программе самих малозаметных истребителей, а глобально - на сотрудничестве Турции и НАТО.
"Это потенциально нарушит совместимость Турции с НАТО – это ключевой аспект оборонительного альянса", - заметила Уилбаргер, передает РИА Новости.
Ранее турецкий посол в США Сердар Кылыч в среду заявил, что американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

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