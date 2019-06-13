Американские "невидимки" оказались бессильны перед "чудо-разработкой" китайского учёного

В Китае придумали управу на американские малозаметные истребители F-35. Пекин в ответ на то, что американцы оснастили F/A-18E Superhornet радарами с активной фазированной решёткой (АФАР), а также мощными инфракрасными датчиками, начал активнее развивать собственную радиолокационную систему, которая сможет выявить даже малозаметные истребители.

На данный момент, сообщает "Утро.ру", лучшим радаром с активной фазированной решёткой считается AN/APG-81, как раз стоящий на F-35.

Однако, как пишет Military Watch, в Китае уже появилась "чудо-разработка", которая способна отслеживать воздушные и морские цели на расстоянии в сотни километров.

РЛС была создана силами группы учёных во главе с 82-летним профессором Лю Юнтаном из Китайской академии наук.

Как говорится в военном издании, если раньше радары и двигатели китайских истребителей считались слабым местом, теперь эксперты отрасли признают, что Китай очень быстро навёрстывает упущенное и прогрессирует в этом направлении.