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Американские "невидимки" оказались бессильны перед "чудо-разработкой" китайского учёного

13 июня 2019, 19:54  •  95 • В мире
Китай придумал управу на малозаметные американские истребители F-35. Чудо-РЛС разработала группа учёных во главе с 82-летним профессором Лю Юнтаном из Китайской академии наук.
В Китае придумали управу на американские малозаметные истребители F-35. Пекин в ответ на то, что американцы оснастили F/A-18E Superhornet радарами с активной фазированной решёткой (АФАР), а также мощными инфракрасными датчиками, начал активнее развивать собственную радиолокационную систему, которая сможет выявить даже малозаметные истребители.
На данный момент, сообщает "Утро.ру", лучшим радаром с активной фазированной решёткой считается AN/APG-81, как раз стоящий на F-35.
Однако, как пишет Military Watch, в Китае уже появилась "чудо-разработка", которая способна отслеживать воздушные и морские цели на расстоянии в сотни километров.
РЛС была создана силами группы учёных во главе с 82-летним профессором Лю Юнтаном из Китайской академии наук.
Как говорится в военном издании, если раньше радары и двигатели китайских истребителей считались слабым местом, теперь эксперты отрасли признают, что Китай очень быстро навёрстывает упущенное и прогрессирует в этом направлении.

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